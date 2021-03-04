КСУ вирішує, чи можна притягти Президента до відповідальності

За тлумаченням звернувся Верховний суд

За тлумаченням звернувся Верховний суд

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Велика палата Конституційного Суду розпочала розгляд подання Верховного Суду щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 105 Конституції, у якій йдеться, що Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Суддею-доповідачем у справі виступає Ірина Завгородня.

За словами судді-доповідача, Верховний суд звернувся з проханням розтлумачити вказану норму Конституції, оскільки у суді на розгляді перебувають справи, пов’язані з притягненням Президента до відповідальності за вчинення адмінправопорушень.

Автор подання зазначає, що визначення недоторканності глави держави міститься в рішенні КС від 2003 року, за яким Президент не може притягуватися до кримінальної відповідальності під час перебування на посаді. А його відсторонення з посади можливе лише внаслідок процедури імпічменту. Водночас питання притягнення до адміністративної відповідальності у згаданому рішенні КСУ не розкрите.

Як повідомлялося, КСУ 4 березня візьметься за справу про порушення Зеленським карантину. Глава держави Володимир Зеленський порушив карантин при відвідуванні кафе.