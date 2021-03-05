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05 марта 2021, 15:00 6

В КСУ поступило представление о "кнопкодавстве за Шкарлета"

05 марта 2021, 15:00 6
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Конституционный Суд ранее признавал неконституционными некоторые законы в связи с нарушением требования персонального голосования
Конституционный Суд ранее признавал неконституционными некоторые законы в связи с нарушением требования персонального голосования
Фото из открытых источников
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В Конституционный Суд поступило конституционное представление группы народных депутатов, в котором обжалована конституционность постановления Верховной Рады о назначении Сергея Шкарлета Министром образования и науки Украины.

Об этом сообщила представительница Верховной Рады Украины в Конституционном Суде Украины Ольга Совгиря в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

В конституционном представлении утверждается, что указанное постановление было принято с нарушением Конституции Украины в связи с неперсональним голосованием за нее отдельными народными депутатами.

Отметим, что согласно статьи 152 Конституции Украины одним из оснований признания актов неконституционными является нарушение установленной Конституцией Украины процедуры их рассмотрения, принятия или вступления их в силу", - пишет Ольга Совгиря.

Она напоминает, что Конституционный Суд ранее признавал неконституционными некоторые законы в связи с нарушением требования персонального голосования народных депутатов во время их принятия - в частности, это касается Закона "О всеукраинском референдуме" и Закона "Об основах государственной языковой политики".

Как сообщалось, еще 17 февраля нардепы собрали необходимые подписи для представления в КСУ относительно "кнопкодавства за Шкарлета".

3 марта ГБР начало расследование по делу "кнопкодавства за Шкарлета". Приглашают нардепов в качестве свидетелей.

суд кнопкодав КСУ Сергей Шкарлет депутаты

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