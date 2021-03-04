Рік Уряду Шмигаля. Гуманітарна політика досі є інерцією політики Порошенка

Чим запам'яталися три "гуманітарні" міністри уряду Шмигаля, досліджував RegioNews

Чим запам'яталися три "гуманітарні" міністри уряду Шмигаля, досліджував RegioNews

Про це йдеться в матеріалі "Гуманітарна політика: ﻿ в обносках Порошенка" в рамках спецпроєкту Regionews "Рік уряду Шмигаля. Як Україна перетворилася на президентську республіку" .

Як зазначають автори статті, у Кабміні Дениса Шмигаля за гуманітарну політику відповідає, перш за все, очільник міністерства культури та інформаційної політики, колишній топменеджер телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко, очільник Міносвіти зі скандальним шлейфом Сергій Шкарлет та голова Мінмолодьспорту Вадим Гутцайт.

У підпорядкуванні Ткаченка опинилося цілих вісім державних органів України.

Безумовно, тут простору для всіляких нових планів і проєктів у Ткаченка більш ніж достатньо, але як це показала, наприклад, імплементація мовного закону, йому доводиться мати справу здебільшого із спадщиною напрацювань попередників. І тут "рубати шашкою" неможливо та навіть політично шкідливо через особливість гострої для суспільства відповідної тематики", - йдеться у дослідженні RegioNews.

Як зазначається у дослідженні, іноді у Банкової раптово виникає особливий інтерес до якоїсь конкретної проблеми у гуманітарній сфері. І тоді спостерігається разючий контраст: профільне міністерство демонструє величезну активність, неначе прокинулося після тривалої сплячки. Красномовний приклад навів той-таки глава МКІП Ткаченко, розповідаючи про те, як Володимир Зеленський зненацька заходився боротися з телеканалами Медведчука — "112 Україна", NewsOne і Zik.

Схоже життя за інерцією триває і в освітній галузі, коли головним викликом цього Міносвіти стала проблема, як в умовах карантинних заходів через пандемію коронавірусу проводити зовнішнє незалежне оцінювання, вступну кампанію та сам навчальний процес в учбових закладах. Ситуацію ускладнювала довга відсутність повноцінного міністра, яким вже в грудні 2020-го таки, нарешті, став Сергій Шкарлет. При цьому особливу увагу суспільства привернула як сама епопея його призначення у парламенті (17 грудня новий міністр освіти та науки був підтриманий лише мінімальною кількістю голосів нардепів – 226, за допомогою голосування фракції ОПЗЖ), так і скандальний шлейф, що тягнеться за самим Шкарлетом.

Що ж стосується роботи голови Мінмолодьспорту Гутцайта, то поставлена Зеленським амбітна мета провести в Україні Олімпіаду так і залишається без якогось просування в плані її реалізації, а підготовка до літніх Олімпійських ігор в Токіо, які мали відбутися у 2020 році, перенеслася на рік через перенесення самої Олімпіади по причині коронавірусної епідемії. У лютому ж 2021-го Гутцайт щодо такої підготовки висловився доволі не конкретно: "Я сподіваюся, що Ігри відбудуться. Коли я працював тренером, то не любив давати прогнози. Це спорт, живі люди тренуються, змагаються, гарантованих результатів не буває. Але, як міністру, мені потрібно рахувати і відповідати журналістам. У нас є елітні спортсмени, які перемагали на чемпіонатах світу, Європи, отримували нагороди на Олімпіадах. У нас амбітні плани і є хороша перспектива на завоювання олімпійських медалей". Відтак і тут розрахунок пройти по накатаній, - резюмують автори матеріалу.

Коли Офіс президента чогось хоче, то нікого в профільних міністерствах навіть не попереджує. Це стосується як гуманітарної сфери, так і будь-якої іншої. Бо уряд нині — це лише тінь Банкової", - підсумовується у дослідженні.

Раніше ми писали, що, на думку авторів цього дослідження, Кабінет міністрів став підрозділом Офісу президента . І що справжнім главою МЗС є Андрій Єрмак .

Нагадаємо, що RegioNews у своєму ексклюзивному проєкті "50 відтінків Зеленського" підбив підсумки того, що наобіцяв і не виконав президент.