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04 березня 2021, 14:50 28

Рік Уряду Шмигаля. Гуманітарна політика досі є інерцією політики Порошенка

04 березня 2021, 14:50 28
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Гуманітарна політика в уряді Дениса Шмигаля увесь рік його роботи живе своїм життям — переважно за інерцією від попередників.

Про це йдеться в матеріалі "Гуманітарна політика: ﻿в обносках Порошенка" в рамках спецпроєкту Regionews "Рік уряду Шмигаля. Як Україна перетворилася на президентську республіку".

Як зазначають автори статті, у Кабміні Дениса Шмигаля за гуманітарну політику відповідає, перш за все, очільник міністерства культури та інформаційної політики, колишній топменеджер телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко, очільник Міносвіти зі скандальним шлейфом Сергій Шкарлет та голова Мінмолодьспорту Вадим Гутцайт.

У підпорядкуванні Ткаченка опинилося цілих вісім державних органів України.

Безумовно, тут простору для всіляких нових планів і проєктів у Ткаченка більш ніж достатньо, але як це показала, наприклад, імплементація мовного закону, йому доводиться мати справу здебільшого із спадщиною напрацювань попередників. І тут "рубати шашкою" неможливо та навіть політично шкідливо через особливість гострої для суспільства відповідної тематики", - йдеться у дослідженні RegioNews.

Як зазначається у дослідженні, іноді у Банкової раптово виникає особливий інтерес до якоїсь конкретної проблеми у гуманітарній сфері. І тоді спостерігається разючий контраст: профільне міністерство демонструє величезну активність, неначе прокинулося після тривалої сплячки. Красномовний приклад навів той-таки глава МКІП Ткаченко, розповідаючи про те, як Володимир Зеленський зненацька заходився боротися з телеканалами Медведчука — "112 Україна", NewsOne і Zik.

Схоже життя за інерцією триває і в освітній галузі, коли головним викликом цього Міносвіти стала проблема, як в умовах карантинних заходів через пандемію коронавірусу проводити зовнішнє незалежне оцінювання, вступну кампанію та сам навчальний процес в учбових закладах. Ситуацію ускладнювала довга відсутність повноцінного міністра, яким вже в грудні 2020-го таки, нарешті, став Сергій Шкарлет. При цьому особливу увагу суспільства привернула як сама епопея його призначення у парламенті (17 грудня новий міністр освіти та науки був підтриманий лише мінімальною кількістю голосів нардепів – 226, за допомогою голосування фракції ОПЗЖ), так і скандальний шлейф, що тягнеться за самим Шкарлетом.

Що ж стосується роботи голови Мінмолодьспорту Гутцайта, то поставлена Зеленським амбітна мета провести в Україні Олімпіаду так і залишається без якогось просування в плані її реалізації, а підготовка до літніх Олімпійських ігор в Токіо, які мали відбутися у 2020 році, перенеслася на рік через перенесення самої Олімпіади по причині коронавірусної епідемії. У лютому ж 2021-го Гутцайт щодо такої підготовки висловився доволі не конкретно: "Я сподіваюся, що Ігри відбудуться. Коли я працював тренером, то не любив давати прогнози. Це спорт, живі люди тренуються, змагаються, гарантованих результатів не буває. Але, як міністру, мені потрібно рахувати і відповідати журналістам. У нас є елітні спортсмени, які перемагали на чемпіонатах світу, Європи, отримували нагороди на Олімпіадах. У нас амбітні плани і є хороша перспектива на завоювання олімпійських медалей". Відтак і тут розрахунок пройти по накатаній, - резюмують автори матеріалу.

Коли Офіс президента чогось хоче, то нікого в профільних міністерствах навіть не попереджує. Це стосується як гуманітарної сфери, так і будь-якої іншої. Бо уряд нині — це лише тінь Банкової", - підсумовується у дослідженні.

Раніше ми писали, що, на думку авторів цього дослідження, Кабінет міністрів став підрозділом Офісу президента. І що справжнім главою МЗС є Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що RegioNews у своєму ексклюзивному проєкті "50 відтінків Зеленського" підбив підсумки того, що наобіцяв і не виконав президент.

Читайте також наш ексклюзивний проєкт "Вся президентська рать. Рейтинг голів ОДА, призначених Зеленським від початку його президентської каденції”.

спорт Деніс Шмигаль Міносвіти уряд культура Олександр Ткаченко Сергій Шкарлет

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
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