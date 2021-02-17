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17 лютого 2021, 14:19 5

Нардепи зібрали необхідні підписи для подання в КСУ щодо "кнопкодавства за Шкарлета"

17 лютого 2021, 14:19 5
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Планують направити подання 22 лютого
Планують направити подання 22 лютого
Фото з відкритих джерел
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Народні депутати зібрали 45 підписів, необхідних для подання до Конституційного суду стосовно скасування рішення Верховної Ради про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки у зв'язку з неперсональним голосуванням парламентаріями.

Про це повідомила заступниця голови партії "Голос" Інна Совсун, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Станом на сьогодні в нас є 45 підписів народних депутатів. Серед підписантів, перш за все, партія "Голос", "Європейська солідарність" і кілька депутатів-мажоритарників. Представники інших політичних партій не поставили підписів під цим поданням. Але 45 підписів - цього достатньо, щоб направити звернення до Конституційного суду, тому в принципі у нас уже є достатня кількість підписів. У цьому зверненні ми закликаємо Конституційний суд скасувати постанову Верховної Ради про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки у зв'язку з порушенням закону, який передбачає особисте голосування депутатів, - повідомила Інна Совсун.

Водночас вона уточнила, що звернення до КС депутати мають намір передати з 22 лютого.

Ми даємо ще шанс до кінця тижня іншим депутатам продемонструвати свою політичну позицію щодо кнопкодавства, тому що це навіть не так питання про Шкарлета, і нам як парламенту важливо показати, що ми готові дотримуватися законів, які самі й ухвалюємо, - наголосила Совсун.

Як повідомлялося раніше, "Голос" ініціює подання в КСУ щодо незаконного призначення Шкарлета. Народні депутати "точно знають, що 226 голосів на підтримку Шкарлета не було", запевнюють у політсилі.

Разом з тим, нардеп Железняк заявив про зникнення відео з "кнопкодавством Шкарлета". 17 грудня 2020 року Верховна Рада підтримала призначення Шкарлета, хоча профільний комітет з питань освіти двічі не підтримав відповідне подання.

Сергій Шкарлет призначення КСУ Голос кнопкодав

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