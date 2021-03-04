Зеленський затвердив створення Конгресу місцевої та регіональної влади

Цей орган буде брати участь у виробленні державної регіональної політики

Цей орган буде брати участь у виробленні державної регіональної політики

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Президент Володимир Зеленський підписав указ № 89/2021 про створення Конгресу місцевих і регіональних влад, який покликаний сприяти ефективному завершенню реформи децентралізації.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає RegioNews.

Повідомляється, що це буде консультативно-дорадчий орган, який буде сприяти налагодженню ефективної взаємодії державних органів, а також займатися моніторингом суспільно-політичних і соціально-економічних процесів, що відбуваються в державі на регіональному та місцевому рівнях.

Він має вивчати та узагальнювати міжнародний досвід у сфері територіального розвитку з урахуванням стандартів Європейської хартії місцевого самоврядування, а також організовувати роботу щодо формування складу делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи”, - йдеться в повідомленні.

Конгрес складається з Голови, Президії, Палати регіонів і Палати місцевих влад. Головою Конгресу є президент України.

До складу Конгресу увійдуть керівники Верховної Ради та Кабміну, керівництво Офісу Президента, секретар РНБО, міністри, представники обласних і районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Конгрес буде збиратися на засідання у разі потреби і не рідше одного разу на рік.

Нагадаємо, 25 лютого Зеленський заявив, що в Україні з'явиться конгрес місцевої влади при президентові. Він вважає, що це поліпшить відносини між центром і громадами.