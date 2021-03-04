15:31  04 марта
Вакцинация в Украине: выявлено 126 побочных эффектов, один человек госпитализирован
10:06  04 марта
Дело Стерненко: полиция опровергла информацию о давлении на фигуранта дела
18:22  04 марта
Сутки в ООС: боевики четыре раза стреляли из запрещенного вооружения
UA | RU
UA | RU
04 марта 2021, 20:55 130

Зеленский утвердил создание Конгресса местных и региональных властей

04 марта 2021, 20:55 130
Читайте також українською мовою
Этот орган будет принимать участие в выработке государственной региональной политики
Этот орган будет принимать участие в выработке государственной региональной политики
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 89/2021 о создании Конгресса местных и региональных властей, который призван способствовать эффективному завершению реформы децентрализации.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает RegioNews.

Сообщается, что это будет консультативно-совещательный орган, который будет способствовать налаживанию эффективного взаимодействия государственных органов, а также заниматься мониторингом общественно-политических и социально-экономических процессов, происходящих в государстве на региональном и местном уровнях.

Он должен изучать и обобщать международный опыт в сфере территориального развития с учетом стандартов Европейской хартии местного самоуправления, а также организовывать работу по формированию состава делегации Украины в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы", - говорится в сообщении.

Конгресс состоит из Председателя, Президиума, Палаты регионов и Палаты местных властей. Председателем Конгресса является президент Украины.

В состав Конгресса войдут руководители Верховной Рады и Кабмина, руководство Офиса Президента, секретарь СНБО, министры, представители областных и районных государственных администраций и органов местного самоуправления.

Конгресс будет собираться на заседания в случае необходимости и не реже одного раза в год.

Напомним, 25 февраля Зеленский заявил, что в Украине появится конгресс местных властей при президенте. Он считает, что это улучшит отношения между центром и общинами.

Владимир Зеленский президент регионы указ конгресс

Зеленский подписал закон об отмене бумажных трудовых книжек
04 марта 2021, 19:56
Зеленский подписал решение СНБО о двойном гражданстве
04 марта 2021, 18:51
Саакашвили больше не состоит в совете по градостроительству: Зеленский подписал указ
04 марта 2021, 18:30
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Мартовские довыборы в прикарпатском округе №87: что интересного предлагают и декларируют кандидаты
Настроен на компромисс: как мэр Житомира Сухомлин соединил несоединимое
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua