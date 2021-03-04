Зеленский утвердил создание Конгресса местных и региональных властей

Этот орган будет принимать участие в выработке государственной региональной политики

Этот орган будет принимать участие в выработке государственной региональной политики

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Президент Владимир Зеленский подписал указ № 89/2021 о создании Конгресса местных и региональных властей, который призван способствовать эффективному завершению реформы децентрализации.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает RegioNews.

Сообщается, что это будет консультативно-совещательный орган, который будет способствовать налаживанию эффективного взаимодействия государственных органов, а также заниматься мониторингом общественно-политических и социально-экономических процессов, происходящих в государстве на региональном и местном уровнях.

Он должен изучать и обобщать международный опыт в сфере территориального развития с учетом стандартов Европейской хартии местного самоуправления, а также организовывать работу по формированию состава делегации Украины в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы", - говорится в сообщении.

Конгресс состоит из Председателя, Президиума, Палаты регионов и Палаты местных властей. Председателем Конгресса является президент Украины.

В состав Конгресса войдут руководители Верховной Рады и Кабмина, руководство Офиса Президента, секретарь СНБО, министры, представители областных и районных государственных администраций и органов местного самоуправления.

Конгресс будет собираться на заседания в случае необходимости и не реже одного раза в год.

Напомним, 25 февраля Зеленский заявил, что в Украине появится конгресс местных властей при президенте. Он считает, что это улучшит отношения между центром и общинами.