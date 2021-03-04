Саакашвілі більше не у раді з містобудування: Зеленський підписав указ
Орган займається розв'язанням проблемних питань у цій сфері
Орган займається розв'язанням проблемних питань у цій сфері
Президент України Володимир Зеленський вивів голову Виконавчого комітету реформ Михайла Саакашвілі з координаційної ради з містобудування. Орган займається розв'язанням проблемних питань у цій сфері.
Відповідний указ опублікований на сайті президента, пише RegioNews.
Повідомляється, що сьогоднішнім указом Зеленський ввів до персонального складу цієї координаційної ради експерта Виконавчого комітету реформ Гіоргі Цхакая. Цим же указом Саакашвілі виведений з координаційної ради.
Нагадаємо, раніше Саакашвілі пропонував скоротити кількість судів в Україні на дві третини.
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