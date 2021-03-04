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04 березня 2021, 18:51 5

Зеленський підписав рішення РНБО щодо подвійного громадянства

04 березня 2021, 18:51 5
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Українцям, які мають громадянство інших держав, хочуть заборонити зайняття посад в органах державної влади
Фото: Офіс президента
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Сьогодні, 4 березня президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 26 лютого щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає RegioNews.

Згідно із рішенням РНБО, уряд, ЦВК та Служба безпеки України повинні упродовж двох місяців проаналізувати чинне законодавство щодо питань, пов’язаних з подвійним або множинним громадянством.

Необхідно встановити наявність чи відсутність правової визначеності заборони громадянам України, які мають громадянство (або підданство) іноземної держави, займати певні державні та політичні посади або виконувати функції держави або місцевого самоврядування”, - йдеться в повідомленні.

Після цього аналізу протягом шести місяців Кабмін повинен внести в Раду проекти законів про заборону громадянам України, які мають громадянство інших держав, претендувати зайняття посад в органах державної влади та місцевого самоврядування, претендувати на керівні посади на стратегічних об’єктах, мати допуск до державної таємниці, бути членом виборчої комісії, офіційним спостерігачем або проводити передвиборчу агітацію, а також бути членом політичних партій.

Також РНБО розпорядилася розробити та подати на розгляд депутатів порядок підтвердження відмови та виходу з громадянства іноземної держави для громадян України, які претендують на вищезгадані позиції.

На законодавчому рівні хочуть встановити порядок подання громадянами України декларацій про набуття іноземного громадянства.

За подання недостовірних відомостей у деклараціях про відсутність іноземного громадянства має бути встановлена відповідальність”, - додали в Офісі президента.

Нагадаємо, 26 лютого Рада нацбезпеки і оборони сьогодні розглянула питання подвійного громадянства в Україні.

РНБО Володимир Зеленський президент громадянство заборона рішення

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