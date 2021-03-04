Зеленський підписав закон про скасування паперових трудових книжок

Закон, яким запроваджується електронний облік трудової діяльності, депутати підтримали 5 лютого

Закон, яким запроваджується електронний облік трудової діяльності, депутати підтримали 5 лютого

Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський підписав закон №1217-9, який передбачає скасування в Україні паперових трудових книжок.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає RegioNews.

В Офісі президента нагадали, що цей закон запроваджує облік трудової діяльності працівників в електронній формі.

Також він передбачає використання цих відомостей для підтвердження наявного стажу роботи для укладення трудового договору, призначення пенсій тощо.

Також на законодавчому рівні врегульовується питання щодо автоматичного призначення пенсії за віком через особистий електронний кабінет особи на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України”, - йдеться в повідомленні.

Ухвалення закону відбулося в рамках реформи системи обліку трудової діяльності працівників, яка передбачає поступову відмову від паперових трудових книжок.

На це відводиться п’ятирічний перехідний період, протягом якого до Державного реєстру мають перенести інформацію з паперових трудових книжок. У цей час будуть паралельно діяти паперові та електронні трудові книжки.

Нагадаємо, 5 лютого в Україні запровадили електронні трудові книжки, для включення відомостей з паперових документів до Держреєстру встановлено 5-річний перехідний період.