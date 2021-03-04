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04 березня 2021, 19:32 35

У Київській області почав діяти "помаранчевий" рівень COVID-небезпеки - ОДА

04 березня 2021, 19:32 35
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Ситуація із поширенням коронавірусу на Київщині ускладнилась
Ситуація із поширенням коронавірусу на Київщині ускладнилась
Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 4 березня на території Київської області почали діяти обмеження “помаранчевої” зони карантину.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації, передає RegioNews.

В облдержадміністрації зазначили, що з 24 лютого регіон перебував у "жовтій” зоні, однак упродовж останніх тижнів зафіксоване зростання кількості нових випадків COVID-19.

Оскільки ситуація дещо ускладнилась, ми ввійшли до переліку областей із "помаранчевим”рівнем епідемічної небезпеки”, - йдеться в повідомленні.

У Київській ОДА нагадали, що на території регіонів, які увійшли до "помаранчевої” зони, діють ті ж карантинні обмеження, що і в "жовтій”. Дозволяється проведення культурних і спортивних заходів, робота ресторанів, кафе, барів та їдалень до 24:00, а також басейнів, спортзалів і фітнес-центрів.

Проте паралельно запроваджуються посилені заходи контролю за дотриманням протиепідемічних заходів, а органам місцевого самоврядування дозволяється вводити за потреби на окремих територіях додаткові обмеження”, - розповіли о обласній адміністрації.

Нагадаємо, у Кабміні не виключають введення нового локдауну та розширення "червоної” зони.

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