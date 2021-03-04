У Чернівцях обласний "ковідний штаб" бачить потребу в посиленні карантину

У двох міських лікарнях та обласному госпіталі ветеранів війни заповненість ліжок майже 100%

У двох міських лікарнях та обласному госпіталі ветеранів війни заповненість ліжок майже 100%

Фото ІА АСС

Головна санлікарка краю стверджує про потребу посилення карантинних заходів через зростання захворюваності на коронавірус, а керівник профільного департаменту ОДА заявляє про «найважчу третю хвилю» захворювання в регіоні.

Про це посадовці заявили сьогодні на засіданні обласного штабу ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та з упередження і нерозповсюдження COVID-19, передає RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

Головна санітарна лікарка Буковини Наталя Гопко заявила, що на території області потрібно посилити карантинні заходи у зв'язку із зростанням захворювання на коронавірус.

За словами Гопко, за останній тиждень на Буковині ріст захворювання відбувся у 1,3 рази, порівняно із минулими днями.

Ситуація складна. Щодня наші фахівці роблять бизько 2 тисяч тестів. Третина з них - позитивні. Також тривожна ситуація із госпіталізацією. Розслаблятися - не потрібно. А навпаки – варто, можливо, ввести ще додаткові обмежувальні заходи, доопрацювати їх і посилити контроль за їхнім дотриманням, - сказала головна санлікарка.

Директор департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Олег Чорний назвав ситуацію з поширенням коронавірусу загрозливою.

Хотілося би зазначити, що на сьогодні можна вже говорити про третю хвилю коронавірусу. І вона - одна із найважчих. Пацієнти поступають дуже важкі, одразу на дотацію кисню. Якщо взяти, до прикладу, осінь та весну 2020 - кожному третьому потрібна була киснева дотація, то тепер майже кожен пацієнт поступає і одразу потребує доступу до кисню. Реанімаційні відділення таких лікарень, як: Вижницька ЦРЛ, Кіцманська ЦРЛ, Сторожинецька ЦРЛ, міська лікарня №3 - заповнені на 100%, - сказав Чорний.

За словами посадовця кілька лікарень області завантажені на 100%.

На сьогодні у нас 20 госпітальних баз, які надають допомогу ковід-хворим. Там розгорнуто 2162 ліжка та перебуває 1382 пацієнта. Міська лікарня №3, міська лікарня №4, та обласний госпіталь ветеранів війни - тут завантаженість ліжок складає близько 100%, - додав Олег Чорний.

Також він повідомив про черговий сумний рекорд госпіталізацій за добу - 176 пацієнтів. Частину хворих із Чернівців уже госпіталізовують до районних лікарень.

Як повідомлялося, в Україні стрімко зросла кількість нових заражень COVID-19. За добу госпіталізували рекордну кількість пацієнтів - 3271 людину.

Також зони карантину в Україні оновили: "червоні" три області. У "помаранчевій" опинилось дев'ять областей.