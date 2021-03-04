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04 березня 2021, 16:24 139

У Кабміні не виключають введення нового локдауну та розширення "червоної” зони

04 березня 2021, 16:24 139
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Ситуація із поширенням коронавірусу погіршується в декількох областях
Ситуація із поширенням коронавірусу погіршується в декількох областях
Фото: Кабмін
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Кабінет Міністрів може розширити перелік областей, які потраплять до “Червоної” зони карантину через несприятливу епідеміологічну ситуацію.

Про це під час пресконференції розповів глава уряду Денис Шмигаль, передає RegioNews.

За його словами, до "червоної” зони можуть потрапити Вінницька, Закарпатська, Тернопільська та ще низка областей, які зараз перебувають у "помаранчевій” зоні.

На жаль, треба констатувати, що почалася третя хвиля епідемії в Україні. Це також цифри, статистика, яку ми бачимо ... Неможливо інтерпретувати по-іншому. Потрібно бути свідомими - почалася третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні", - сказав Шмигаль.

Він додав, що у випадку, коли більше половини областей опиняться в "червоній зоні", Кабінет Міністрів буде змушений розглянути можливість запровадження локдауну по всій країні.

Шмигаль наголосив, що не хотів би повертати жорсткий локдаун, оскільки люди і бізнес виснажені обмеженнями.

Звичайно, коли більша частина областей буде в "червоних зонах", скоріше за все, доведеться повертатися до тієї моделі локдауну, який Україна вже проходила", - додав прем'єр.

Нагадаємо, зони карантину в Україні оновили: "червоні" три області. У "помаранчевій" опинилось дев'ять областей.

коронавірус карантин Деніс Шмигаль регіони червона зона локдаун

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