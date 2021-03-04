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04 березня 2021, 16:50 6

В Україні розроблять алгоритм позачергової вакцинації від коронавірусу

04 березня 2021, 16:50 6
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Питання створення алгоритму розглянуть на завтрашньому засіданні
Питання створення алгоритму розглянуть на завтрашньому засіданні
Фото: МОЗ
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Оперативний штаб Міністерства охорони здоров'я України розробить спеціальний алгоритм позачергової вакцинації від коронавірусу. Питання створення алгоритму розглянуть на завтрашньому засіданні.

Про це на прес-конференції розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише RegioNews.

"Завтра на оперативному штабі ми зробимо чіткий алгоритм, оскільки надходять питання та росте запит суспільства, хто саме відноситься до публічних громадських діячів, яких можна вакцинувати залишковими дозами", - сказав він.

Ляшко додав, що міністерство все одно буде наполягати на тому, щоб першою чергою вакцинували саме групи ризику.

"Алгоритм до кінця завтрашнього дня буде детально представлено", - резюмував санлікар.

Нагадаємо, що 100 тисяч українців записалися у чергу на COVID-вакцинацію.

МОЗ Україна коронавірус карантин Віктор Ляшко

 
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