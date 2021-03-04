В Киевской области начал действовать "оранжевый" уровень COVID-опасности - ОГА
Сегодня, 4 марта на территории Киевской области начали действовать ограничения "оранжевой" зоны карантина.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации, передает RegioNews.
В облгосадминистрации отметили, что с 24 февраля регион находился в "желтой" зоне, но в течении последних недель зафиксирован рост количества новых случаев COVID-19.
Поскольку ситуация несколько усложнилась, мы вошли в перечень областей с "оранжевым" уровнем эпидемической опасности", - говорится в сообщении.
В Киевской ОГА напомнили, что на территории регионов, которые вошли в "оранжевую" зону, действуют те же карантинные ограничения, что и в "желтой". Разрешается проведение культурных и спортивных мероприятий, работа ресторанов, кафе, баров и столовых до 24:00, а также бассейнов, спортзалов и фитнес-центров.
Однако параллельно вводятся усиленные меры контроля за соблюдением противоэпидемических мероприятий, а органам местного самоуправления разрешается вводить при необходимости на отдельных территориях дополнительные ограничения", - рассказали в областной администрации.
Напомним, в Кабмине не исключают введения нового локдауна и расширения "красной" зоны.