В Киевской области начал действовать "оранжевый" уровень COVID-опасности - ОГА

Ситуация с распространением коронавируса на Киевщине усложнилась

Ситуация с распространением коронавируса на Киевщине усложнилась

Фото: из открытых источников

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации, передает RegioNews.

В облгосадминистрации отметили, что с 24 февраля регион находился в "желтой" зоне, но в течении последних недель зафиксирован рост количества новых случаев COVID-19.

Поскольку ситуация несколько усложнилась, мы вошли в перечень областей с "оранжевым" уровнем эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

В Киевской ОГА напомнили, что на территории регионов, которые вошли в "оранжевую" зону, действуют те же карантинные ограничения, что и в "желтой". Разрешается проведение культурных и спортивных мероприятий, работа ресторанов, кафе, баров и столовых до 24:00, а также бассейнов, спортзалов и фитнес-центров.

Однако параллельно вводятся усиленные меры контроля за соблюдением противоэпидемических мероприятий, а органам местного самоуправления разрешается вводить при необходимости на отдельных территориях дополнительные ограничения", - рассказали в областной администрации.

Напомним, в Кабмине не исключают введения нового локдауна и расширения "красной" зоны.