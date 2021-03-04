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04 марта 2021, 19:32 141

В Киевской области начал действовать "оранжевый" уровень COVID-опасности - ОГА

04 марта 2021, 19:32 141
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Ситуация с распространением коронавируса на Киевщине усложнилась
Ситуация с распространением коронавируса на Киевщине усложнилась
Фото: из открытых источников
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Сегодня, 4 марта на территории Киевской области начали действовать ограничения "оранжевой" зоны карантина.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации, передает RegioNews.

В облгосадминистрации отметили, что с 24 февраля регион находился в "желтой" зоне, но в течении последних недель зафиксирован рост количества новых случаев COVID-19.

Поскольку ситуация несколько усложнилась, мы вошли в перечень областей с "оранжевым" уровнем эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

В Киевской ОГА напомнили, что на территории регионов, которые вошли в "оранжевую" зону, действуют те же карантинные ограничения, что и в "желтой". Разрешается проведение культурных и спортивных мероприятий, работа ресторанов, кафе, баров и столовых до 24:00, а также бассейнов, спортзалов и фитнес-центров.

Однако параллельно вводятся усиленные меры контроля за соблюдением противоэпидемических мероприятий, а органам местного самоуправления разрешается вводить при необходимости на отдельных территориях дополнительные ограничения", - рассказали в областной администрации.

Напомним, в Кабмине не исключают введения нового локдауна и расширения "красной" зоны.

карантин заявление ОГА Киевская область оранжевая зона

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