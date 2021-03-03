Екологічну ситуацію на Донбасі буде моніторити спеціальна група при ТКГ
До неї увійдуть міжнародні експерти та профільні представники делегацій
До неї увійдуть міжнародні експерти та профільні представники делегацій
Тристороння контактна група (ТКГ) домовилася про створення спеціальної робочої групи, яку буде займатися моніторингом екологічної ситуації на Донбасі.
Про це в Telegram повідомила пресслужба української делегації, передає RegioNews.
Таке рішення було прийняте через наполягання української сторони, щоб направити інспекторів МАГАТЕ на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.
Сторонам вдалося попередньо домовитися про створення робочої групи з моніторингу екологічної ситуації в районі конфлікту, до якої мають увійти міжнародні експерти та профільні представники ТКГ (з економічної підгрупи)", - повідомили в ТКГ.
Нагадаємо, Росія в ТКГ укотре заблокувала питання відкриття КПВВ у Луганській області.
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