На Донбасі три порушення "тиші”, ворог стріляв біля Водяного та Кам’янки

Бойових втрат серед особового складу Збройних Сил внаслідок ворожих обстрілів немає

Бойових втрат серед особового складу Збройних Сил внаслідок ворожих обстрілів немає

Фото: із відкритих джерел

3 березня упродовж доби в зоні проведення ООС на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано три випадки порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

У Збройних Силах заявляють, що всі обстріли були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід”.

Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї. Зі станкових протитанкових гранатометів противник здійснив кілька неприцільних пострілів у бік українських позицій біля Водяного, що поблизу Донецька, а неподалік Кам’янки – зі стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

В штабі ООС зазначили, що бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Водночас як повідомляє Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ, за попередню добу, 2 березня на Донбасі було зафіксовано 150 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області. 1 березня місія ОБСЄ у цій області зафіксувала дев'ять таких порушень.

Нагадаємо, за даними штабу ООС, 2 березня бойовики один раз порушили режим "тиші" на Донбасі.