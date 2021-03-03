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На Донбасі три порушення "тиші”, ворог стріляв біля Водяного та Кам’янки
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03 березня 2021, 19:10 3

На Донбасі три порушення "тиші”, ворог стріляв біля Водяного та Кам’янки

03 березня 2021, 19:10 3
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Бойових втрат серед особового складу Збройних Сил внаслідок ворожих обстрілів немає
Бойових втрат серед особового складу Збройних Сил внаслідок ворожих обстрілів немає
Фото: із відкритих джерел
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3 березня упродовж доби в зоні проведення ООС на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано три випадки порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

У Збройних Силах заявляють, що всі обстріли були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід”.

Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї. Зі станкових протитанкових гранатометів противник здійснив кілька неприцільних пострілів у бік українських позицій біля Водяного, що поблизу Донецька, а неподалік Кам’янки – зі стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

В штабі ООС зазначили, що бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Водночас як повідомляє Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ, за попередню добу, 2 березня на Донбасі було зафіксовано 150 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області. 1 березня місія ОБСЄ у цій області зафіксувала дев'ять таких порушень.

Нагадаємо, за даними штабу ООС, 2 березня бойовики один раз порушили режим "тиші" на Донбасі.

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