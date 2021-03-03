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Бойовики один раз порушили режим "тиші" на Донбасі
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03 березня 2021, 08:32 10

Бойовики один раз порушили режим "тиші" на Донбасі

03 березня 2021, 08:32 10
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 2 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню. Бойовики відкривали прицільний вогонь з автоматичних станкових та протитанкових гранатометів неподалік населеного пункту Водяне.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, поблизу селища Жовте, неподалік міста Щастя, було зафіксовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування, який вчасно було подавлено засобами РЕБ.

Основною метою дій російсько-окупаційних військ залишається провокування Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Крім того, міні БПЛА Місії зазнав перешкод під час моніторингу ОРДЛО в районі населених пунктів Каштанове та Петрівське неподалік Донецька. А вранці 1 березня, представники збройних формувань РФ не пропустили патруль СММ ОБСЄ через блокпост поблизу населеного пункту Оленівка та затримали їх на 5 годин.

Станом на 7 годину ранку 2 березня, обстрілів не зафіксовано.

Як повідомлялося, Зеленський мав чергову робочу поїздку в зону ООС. Разом із президентом Європейської ради він відвідав Луганську область.

Донбас ООС війна бойовики обстріли

 
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