Бойовики один раз порушили режим "тиші" на Донбасі

Втрат та поранених серед українських воїнів немає

Втрат та поранених серед українських воїнів немає

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 2 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню. Бойовики відкривали прицільний вогонь з автоматичних станкових та протитанкових гранатометів неподалік населеного пункту Водяне.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, поблизу селища Жовте, неподалік міста Щастя, було зафіксовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування, який вчасно було подавлено засобами РЕБ.

Основною метою дій російсько-окупаційних військ залишається провокування Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Крім того, міні БПЛА Місії зазнав перешкод під час моніторингу ОРДЛО в районі населених пунктів Каштанове та Петрівське неподалік Донецька. А вранці 1 березня, представники збройних формувань РФ не пропустили патруль СММ ОБСЄ через блокпост поблизу населеного пункту Оленівка та затримали їх на 5 годин.

Станом на 7 годину ранку 2 березня, обстрілів не зафіксовано.

Як повідомлялося, Зеленський мав чергову робочу поїздку в зону ООС. Разом із президентом Європейської ради він відвідав Луганську область.