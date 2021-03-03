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03 марта 2021, 21:53 28

Экологическую ситуацию на Донбассе будет мониторить специальная группа при ТКГ

03 марта 2021, 21:53 28
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В нее войдут международные эксперты и профильные представители делегаций
В нее войдут международные эксперты и профильные представители делегаций
Фото: из открытых источников
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Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) договорилась о создании специальной рабочей группы, которая будет заниматься мониторингом экологической ситуации на Донбассе.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации, передает RegioNews.

Такое решение было принято по настоянию украинской стороны, чтобы направить инспекторов МАГАТЭ на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Сторонам удалось предварительно договориться о создании рабочей группы по мониторингу экологической ситуации в районе конфликта, в которую должны войти международные эксперты и профильные представители ТКГ (с экономической подгруппы)", - сообщили в ТКГ.

Напомним, Россия в ТКГ в очередной раз заблокировала вопрос открытия КПВВ в Луганской области.

Донбасс экология ТКГ заседание мониторинг

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