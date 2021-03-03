Экологическую ситуацию на Донбассе будет мониторить специальная группа при ТКГ
Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) договорилась о создании специальной рабочей группы, которая будет заниматься мониторингом экологической ситуации на Донбассе.
Об этом в Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации, передает RegioNews.
Такое решение было принято по настоянию украинской стороны, чтобы направить инспекторов МАГАТЭ на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.
Сторонам удалось предварительно договориться о создании рабочей группы по мониторингу экологической ситуации в районе конфликта, в которую должны войти международные эксперты и профильные представители ТКГ (с экономической подгруппы)", - сообщили в ТКГ.
Напомним, Россия в ТКГ в очередной раз заблокировала вопрос открытия КПВВ в Луганской области.