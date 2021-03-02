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02 березня 2021, 11:06 268

На Сумщині патрульних підозрюють у застосуванні насильства до затриманого

02 березня 2021, 11:06 268
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Судом було встановлено, що жодних підстав для затримання чоловіка у правоохоронців не було
Судом було встановлено, що жодних підстав для затримання чоловіка у правоохоронців не було
Фото: gp.gov.ua
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У Сумській області за процесуального керівництва прокурорів двом поліцейським повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством, застосуванням спеціальних засобів та болісними й такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

Встановлено, що працівники патрульної поліції під час охорони громадського порядку підійшли до чоловіка, який перебував у внутрішньому дворику одного з будинків та вимагали пред’явити документи. Чоловік відмовився їх надати, однак вказав, що не порушує закону і є інвалідом другої групи. Це підтвердили присутні на місці події інші особи, а також зазначили, що керівник підприємства, де працює чоловік, із його документами вже прямує до них.

Незважаючи на це, поліцейські здійснили фізичне затримання чоловіка, наступаючи коліном на його шию та голову. Правоохоронці надягли йому на руки та ногу кайданки й понесли до автомобіля, тримаючи за кайданки, чим спричинили йому біль.

Згідно висновку судово-медичної експертизи, потерпілий отримав тілесні ушкодження легкого та середнього ступеню тяжкості: численні садна голови, руки та ноги, синці, а також перелом пальця правої кисті", - йдеться у повідомленні.

Згодом Ковпаківський районний суд м. Суми встановив, що вимога поліцейських про пред’явлення потерпілим документів для перевірки не пов’язана із порушенням ним громадського порядку або іншими неправомірними діями.

Рішенням суду також встановлено відсутність злісної непокори та активного опору з боку потерпілого, а відтак і складу адміністративного правопорушення в його діях. Таким чином, жодних підстав для затримання у правоохоронців не було.

Нагадаємо, катування у поліції: випадок зафіксували на Черкащині. Підозрюваним загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі.

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