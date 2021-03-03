Рудьковскому в "Борисполе" вручили подозрение

Дело касается похищения экс-руководителя "Нефтегаздобычи" и вымогательстве денег от его родных

Дело касается похищения экс-руководителя "Нефтегаздобычи" и вымогательстве денег от его родных

Фото из открытых источников

В аэропорту “Борисполь” бывшему министру транспорта и связи Украины Николаю Рудьковскому сегодня лично вручили уведомлении о подозрении в деле о похищении и пытках экс-руководителя ЧАО “Нефтегаздобычи” Олега Семинского, а также в вымогательстве денег от его родных.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

В аэропорту "Борисполь” бывшему министру транспорта и связи Украины Николаю Рудьковскому сегодня лично вручили уведомлении о подозрении в деле о похищении и пытках экс-руководителя ЧАО "Нефтегаздобычи” Олега Семинского, а также в вымогательстве денег от его родных.

В аэропорту "Борисполь" прокурором Офиса Генпрокурора бывшему министру транспорта и связи Украины было вручено сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, которое направлено в Печерский районный суд, — сообщили в ОГПУ.

Очевидно, речь идет о бывшем министре транспорта и связи Украины Николае Рудьковском.

Как сообщалось 25 февраля, раскрыто резонансное похищение экс-руководителя "Нефтегаздобычи" 9-летней давности. Пяти лицам сообщено о подозрении за вымогательство 200 млн долл США, похищение человека и пытки в течение более 3 лет.