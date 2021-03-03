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03 марта 2021, 13:15 2624

Арахамия прокомментировал закрытие "Первого независимого"

03 марта 2021, 13:15 2624
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Нардеп убеждён, что "это со свободой слова никак не связано"
Нардеп убеждён, что "это со свободой слова никак не связано"
Фото из открытых источников
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Глава фракции "Слуга народа" не верит, что блокирование работы нового СМИ повлечет за собой имиджевые потери для Украины.

Об этом Арахамия сказал в комментарии PavlovskyNews, передаёт RegioNews.

По словам Давида Арахамии, только оборудование для проекта стоит 5-7 млн долларов и журналисты, которые являются соучредителями, не могли потянуть такие расходы. Причем технику телеканалов NewsOne, ZIK, 112 использовать нельзя.

Откуда она взялась (техника закрытых каналов, - ред)? Она же под санкциями. Подумайте, тогда вам самим придет ответ. Это со свободой слова никак не связано, - подчеркнул Арахамия.

Как сообщалось, новый телеканал Медведчука отключили от вещания на спутнике. Теперь его можно смотреть только в интернете.

Напомним, 2 февраля Президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

санкции Давид Арахамия нардеп запрет телеканал

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