Арахамия прокомментировал закрытие "Первого независимого"

Нардеп убеждён, что "это со свободой слова никак не связано"

Нардеп убеждён, что "это со свободой слова никак не связано"

Фото из открытых источников

Глава фракции "Слуга народа" не верит, что блокирование работы нового СМИ повлечет за собой имиджевые потери для Украины.

Об этом Арахамия сказал в комментарии PavlovskyNews, передаёт RegioNews.

По словам Давида Арахамии, только оборудование для проекта стоит 5-7 млн долларов и журналисты, которые являются соучредителями, не могли потянуть такие расходы. Причем технику телеканалов NewsOne, ZIK, 112 использовать нельзя.

Откуда она взялась (техника закрытых каналов, - ред)? Она же под санкциями. Подумайте, тогда вам самим придет ответ. Это со свободой слова никак не связано, - подчеркнул Арахамия.

Как сообщалось, новый телеканал Медведчука отключили от вещания на спутнике. Теперь его можно смотреть только в интернете.

Напомним, 2 февраля Президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.