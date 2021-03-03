Арахамия прокомментировал закрытие "Первого независимого"
Глава фракции "Слуга народа" не верит, что блокирование работы нового СМИ повлечет за собой имиджевые потери для Украины.
Об этом Арахамия сказал в комментарии PavlovskyNews, передаёт RegioNews.
По словам Давида Арахамии, только оборудование для проекта стоит 5-7 млн долларов и журналисты, которые являются соучредителями, не могли потянуть такие расходы. Причем технику телеканалов NewsOne, ZIK, 112 использовать нельзя.
Откуда она взялась (техника закрытых каналов, - ред)? Она же под санкциями. Подумайте, тогда вам самим придет ответ. Это со свободой слова никак не связано, - подчеркнул Арахамия.
Как сообщалось, новый телеканал Медведчука отключили от вещания на спутнике. Теперь его можно смотреть только в интернете.
Напомним, 2 февраля Президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.