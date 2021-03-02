Від коронавірусу вакцинувався глава Нацслужби здоров'я
У вівторок, 2 березня, голова Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Андрій Віленський зробив перше щеплення від коронавірусу. Його вакцинували невикористаною дозою вакцини CoviShield.
Про це повідомляє прес-служба НСЗУ в Facebook, пише RegioNews.
За його словами, у Київській міській клінічній лікарні № 1 сформована мобільна команда, яка вакцинує людей від коронавірусу.
"Хочу сказати, що я вакцинуюся залишками вакцини після закінчення робочого дня цієї команди", - заявив він.
За словами Віленського у флаконі міститься 10 доз вакцини і якщо залишаються невикористані, то їх утилізують.
"Тому є сенс записатися в чергу на вакцинацію, навіть якщо ви не входите в ті групи населення, які будуть вакцинувати в першу, другу чи третю чергу", - додав він.
Вакцинація від COVID-19 очільника НСЗУ Андрея Віленського
Очільник НСЗУ Андрій Віленський вакцинувався від COVID-19 у рамках публічної кампанії з вакцинації. "Ми зараз знаходимося у Київській міській клінічній лікарні №1 Тут сформована мобільна команда, яка вакцинує людей від COVID-19. Зараз я також планую отримати вакцину у рамках публічної кампанії з вакцинації. Це вакцина - AstraZeneca (CoviShield) - вона офіційно зареєстрована в Україні, має доведену ефективність і дозволена для екстреного використання в світі та в Україні. Хочу на власному прикладі показати, що вакцинуватися - це безпечно. І закликаю не боятися та записатися у чергу на вакцинацію від COVID-19. Ефект від вакцинації завжди вищий ніж ризики. А від темпів вакцинації у нашій країні залежить здоров'я і життя наших громадян, а також те, скільки грошей з бюджету держава витратить на подолання пандемії. Хочу сказати, що я вакцинуюся залишками вакцини після закінчення робочого дня цієї команди. У флаконі міститься 10 доз вакцини, якщо залишаються невикористані, їх утилізують. Тому є сенс записатися у чергу на вакцинацію навіть якщо ви не входите у ті групи населення, яких вакцинуватимуть у першу, другу чи третю чергу".Posted by НСЗУ Національна служба здоров'я України on Tuesday, March 2, 2021
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу, він став другим високопоставленим чиновником в Україні, який вакцинувався від COVID-19.
Також сьогодні головний санітарний лікар Ляшко вакцинувався від коронавірусу.