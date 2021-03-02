В правительстве предлагают вакцинировать жителей ОРДЛО на пунктах пропуска

Основным препятствием является блокирование пророссийскими боевиками работы большинства КПВВ

Основным препятствием является блокирование пророссийскими боевиками работы большинства КПВВ

Фото: из открытых источников

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий (МинТОТ) совместно с Министерством здравоохранения работают над поиском вариантов для проведения вакцинации жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом в эфире "Свободного радио" рассказала заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Драганчук, передает RegioNews.

Мы планируем начать вакцинацию на КПВВ для наших граждан, которые сейчас проживают на временно оккупированных территориях. У нас было уже не одно совещание, есть конструктивное общение с Минздравом о том, чтобы люди, которые живут в ОРДЛО, имели возможность начать вакцинацию вместе с другими украинцами, непосредственно это касается категории 60 плюс", - сказала она.

Чиновница добавила, что сейчас разрабатываются алгоритмы, как это можно обеспечить вдоль всей линии разграничения.

Это могут быть мобильные бригады или непосредственно в сервисных зонах на КПВВ в медицинских кабинетах. Мы понимаем, какой бы мы не разработали для себя алгоритм и как бы не приблизили эти услуги, не от нас зависит, кто именно сможет выехать и эти услуги получить", - говорит Инна Драганчук.

Заместитель министра утверждает, что одним из приоритетов министерства является именно приближение медицинских услуг к линии разграничения, но обеспечить доставку жителей ОРДЛО к этим пунктам украинская сторона по вине боевиков пока не может.

Напомним, президент Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса, он стал вторым высокопоставленным чиновником в Украине, который вакцинировался от COVID-19.

Также сегодня главный санитарный врач Ляшко вакцинировался от коронавируса.