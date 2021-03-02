09:10  02 марта
В Украине за сутки более пяти тысяч новых больных COVID-19
16:42  02 марта
Дубинский прокомментировал ДТП, в которое попал во Львовской области
18:36  02 марта
Сегодня в ООС: вражеский беспилотник, который пересек линию разграничения, и преимущественно "тишина"
UA | RU
UA | RU
02 марта 2021, 18:51 6

В правительстве предлагают вакцинировать жителей ОРДЛО на пунктах пропуска

02 марта 2021, 18:51 6
Читайте також українською мовою
Основным препятствием является блокирование пророссийскими боевиками работы большинства КПВВ
Основным препятствием является блокирование пророссийскими боевиками работы большинства КПВВ
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий (МинТОТ) совместно с Министерством здравоохранения работают над поиском вариантов для проведения вакцинации жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом в эфире "Свободного радио" рассказала заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Драганчук, передает RegioNews.

Мы планируем начать вакцинацию на КПВВ для наших граждан, которые сейчас проживают на временно оккупированных территориях. У нас было уже не одно совещание, есть конструктивное общение с Минздравом о том, чтобы люди, которые живут в ОРДЛО, имели возможность начать вакцинацию вместе с другими украинцами, непосредственно это касается категории 60 плюс", - сказала она.

Чиновница добавила, что сейчас разрабатываются алгоритмы, как это можно обеспечить вдоль всей линии разграничения.

Это могут быть мобильные бригады или непосредственно в сервисных зонах на КПВВ в медицинских кабинетах. Мы понимаем, какой бы мы не разработали для себя алгоритм и как бы не приблизили эти услуги, не от нас зависит, кто именно сможет выехать и эти услуги получить", - говорит Инна Драганчук.

Заместитель министра утверждает, что одним из приоритетов министерства является именно приближение медицинских услуг к линии разграничения, но обеспечить доставку жителей ОРДЛО к этим пунктам украинская сторона по вине боевиков пока не может.

Напомним, президент Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса, он стал вторым высокопоставленным чиновником в Украине, который вакцинировался от COVID-19.

Также сегодня главный санитарный врач Ляшко вакцинировался от коронавируса.

ОРДЛО Кабмин КПВВ оккупанты Министерство вакцинация

От коронавируса вакцинировался глава Нацслужбы здоровья
02 марта 2021, 18:36
Сегодня в ООС: вражеский беспилотник, который пересек линию разграничения, и преимущественно "тишина"
02 марта 2021, 18:36
Стало известно, сколько украинцев уже записались на вакцинацию от коронавируса
02 марта 2021, 17:36
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
"Президент знал обо мне все": глава Сумской ОГА Василий Хома о своем назначении
Протестант среди православных: как новый мэр Ровно Третяк пытался договориться со всеми и боролся со снегом
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram