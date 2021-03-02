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02 березня 2021, 17:36 2

Стало відомо, скільки українців вже записалися на вакцинацію від коронавірусу

02 березня 2021, 17:36 2
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Рixabay
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Міністерство цифровий трансформації повідомляє, що на вакцинацію від COVID записалися понад 45 тисяч українців. Громадяни можуть зареєструватися онлайн без черг і зайвих папірців.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації, пише RegioNews.

"На сьогодні вже понад 45 тисяч українців записалися в лист очікування вакцинації від COVID-19. У додатку Дія - 39153, а на порталі Дія - 5344 людини", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що МОЗ оновив план вакцинації українців від COVID-19.

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