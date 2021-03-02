Стало відомо, скільки українців вже записалися на вакцинацію від коронавірусу
Громадяни можуть зареєструватися онлайн без черг і зайвих папірців
Громадяни можуть зареєструватися онлайн без черг і зайвих папірців
Міністерство цифровий трансформації повідомляє, що на вакцинацію від COVID записалися понад 45 тисяч українців. Громадяни можуть зареєструватися онлайн без черг і зайвих папірців.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації, пише RegioNews.
"На сьогодні вже понад 45 тисяч українців записалися в лист очікування вакцинації від COVID-19. У додатку Дія - 39153, а на порталі Дія - 5344 людини", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що МОЗ оновив план вакцинації українців від COVID-19.
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