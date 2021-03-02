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02 березня 2021, 16:57 4

Головний санітарний лікар Ляшко вакцинувався від коронавірусу

02 березня 2021, 16:57 4
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Ляшко отримав укол COVID-вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield)
Ляшко отримав укол COVID-вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield)
Фото: МОЗ
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Головний санітарний лікар Віктор Ляшко сьогодні, 2 березня, отримав щеплення від коронавірусу. Ляшко отримав укол COVID-вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Процес вакцинації транслювався в ефірі каналу "Україна 24", пише RegioNews.

Як пояснив Ляшко, він публічно вакцинувався від коронавірусу, щоб "не було лукавства" навколо вакцинації в Україні.

"Ми власним прикладом показуємо, що не привезли щось інше і не будемо завозити для себе щось інше. Показую публічно, чому потрібно вакцинуватися, що вакцина безпечна та ефективна", - сказав він після щеплення.

Щеплення від коронавірусу Ляшко зробив у лікарні Кагарлика в Київській області.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу, він став другим високопосадовцем в Україні, який вакцинувався від COVID-19.

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