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Сегодня в ООС: вражеский беспилотник, который пересек линию разграничения, и преимущественно "тишина"
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02 марта 2021, 18:36 6

Сегодня в ООС: вражеский беспилотник, который пересек линию разграничения, и преимущественно "тишина"

02 марта 2021, 18:36 6
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Обстановка остается контролируемой украинскими воинами
Обстановка остается контролируемой украинскими воинами
Фото из открытых источников
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В течение суток, 2 марта, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируема украинскими воинами.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Сегодня в районе проведения операции Объединенных сил вблизи поселка Желтое, близ города Счастье, был зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения, который вовремя был подавлен средствами РЭБ.

На всей линии разграничения сторон наблюдалась тишина.

В районе проведения ООС выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали почти 3,5 гектара территории и передали на уничтожение 100 взрывоопасных предметов.

Как сообщалось, сегодня Зеленский был в очередной рабочей поездке в зону ООС. Вместе с президентом Европейского совета он посетил Луганскую область.

Ранее в зоне ООС за неосторожного обращения с оружием погиб военный. Инцидент произошел 28 февраля в Донецкой области.

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