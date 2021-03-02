Сегодня в ООС: вражеский беспилотник, который пересек линию разграничения, и преимущественно "тишина"

Обстановка остается контролируемой украинскими воинами

Обстановка остается контролируемой украинскими воинами

Фото из открытых источников

В течение суток, 2 марта, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируема украинскими воинами.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Сегодня в районе проведения операции Объединенных сил вблизи поселка Желтое, близ города Счастье, был зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения, который вовремя был подавлен средствами РЭБ.

На всей линии разграничения сторон наблюдалась тишина.

В районе проведения ООС выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали почти 3,5 гектара территории и передали на уничтожение 100 взрывоопасных предметов.

Как сообщалось, сегодня Зеленский был в очередной рабочей поездке в зону ООС. Вместе с президентом Европейского совета он посетил Луганскую область.

Ранее в зоне ООС за неосторожного обращения с оружием погиб военный. Инцидент произошел 28 февраля в Донецкой области.