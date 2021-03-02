Доба в ООС: бойовики сім разів обстрілювали українські позиції

Ворог застосовував заборонене озброєння

Ворог застосовував заборонене озброєння

Протягом минулої доби, 1 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, окупанти відкривали прицільний вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а біля Павлополя та Красногорівки – ще й зі станкових протитанкових гранатометів. Крім того, поблизу Красногорівки загарбники обстрілювали наші позиції з великокаліберних кулеметів. Поблизу Невельського окупанти вели вогонь у напрямку наших позицій зі стрілецької зброї.

Неподалік Павлополя, внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Збройних Сил України отримав бойове поранення, ще вісім воїнів – бойове травмування", - повідомили у штабі.

Захисників оперативно доправили до лікувального закладу, де їм надають належну медичну допомогу військові лікарі.

Неподалік Богданівки російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл українських позицій з автоматичного станкового та ручного протитанкового гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Луганське збройні формування РФ двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Під час патрулювання непідконтрольних уряду України територій, СММ ОБСЄ зафіксувала 12 одиниць озброєння та військової техніки, які розміщені з порушеннями встановлених ліній відведення та 16 одиниць ОВТ за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання.

Поблизу населеного пункту Троїцьке збройні формування РФ продовжують дообладнувати існуючі та будують нові укріплення в напрямку позицій ЗСУ. З метою не допущення ескалації конфлікту, українська сторона СЦКК звернулася до представників СММ ОБСЄ з проханням провести моніторинг вказаних районів та закликати представників ОРЛО негайно припинити роботи.

Станом на 7 годину ранку 2 березня, обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше на Донбасі було зафіксовано три порушення "тиші”.