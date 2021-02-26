Президент підписав указ про заходи щодо деокупації та реінтеграції Криму
Глава держави також повідомив про те, що уряду доручено організація та запуск "Кримської платформи"
Глава держави також повідомив про те, що уряду доручено організація та запуск "Кримської платформи"
Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо окремих заходів, спрямованих на деокупацію та реінтеграцію Кримського півострова.
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента, пише RegioNews.
Зазначається, що глава держави повідомив про те, що уряду доручено організація та запуск "Кримської платформи", а також реалізація заходів з розвитку та підтримки кримськотатарської мови, культури та захисту прав мешканців тимчасово окупованого Криму.
"Я щиро вірю, що настане день, коли я зможу скасувати власний указ просто тому, що він втратить актуальність і Крим повернеться до складу України", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, раніше у Мінсоцполітики розповіли, скільки в Україні переселенців з Криму і ОРДЛО.
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