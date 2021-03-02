У Зеленського розповіли, де, коли і чим він вакцинується від COVID-19
Гаранта вакцинують препаратом AstraZeneca
Гаранта вакцинують препаратом AstraZeneca
Президент України Володимир Зеленський отримає щеплення від коронавірусу під час сьогоднішньої поїздки в зону проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі.
Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.
"Сьогодні (2 березня, вакцинують Володимира Зеленського, — ред.). Серед військових у зоні ООС", — сказав він.
За словами Подоляка, гаранта прищеплять препаратом AstraZeneca.
Нагадаємо, 1 березня Степанов вакцинувався від коронавірусу в прямому ефірі.
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