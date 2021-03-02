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02 березня 2021, 12:50 9

У Зеленського розповіли, де, коли і чим він вакцинується від COVID-19

02 березня 2021, 12:50 9
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Гаранта вакцинують препаратом AstraZeneca
Гаранта вакцинують препаратом AstraZeneca
Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський отримає щеплення від коронавірусу під час сьогоднішньої поїздки в зону проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

"Сьогодні (2 березня, вакцинують Володимира Зеленського, — ред.). Серед військових у зоні ООС", — сказав він.

За словами Подоляка, гаранта прищеплять препаратом AstraZeneca.

Нагадаємо, 1 березня Степанов вакцинувався від коронавірусу в прямому ефірі.

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