Вся Житомирська область увійде до "червоної” зони карантину - голова ОДА

В області стрімко зростає захворюваність на COVID-19

В області стрімко зростає захворюваність на COVID-19

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У Житомирській області через значне поширення коронавірусу запровадять “червону” зону карантину із обмеженнями, які діяли під час зимового локдауну.

Про це сьогодні, 1 березня під час брифінгу повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає RegioNews.

Сьогодні буде проведено державну комісію ТЕБ та НС, де Житомирщина увійде до червоної зони з відповідними обмеженнями. За останній тиждень ми здійснили майже 6 тисяч ПЛР-тестувань і отримали 2 716 захворівших на COVID-19. За останні чотири тижні динаміка виросла від 900 майже до 2 700 – втричі збільшилась кількість захворівших”, - сказав Віталій Бунечко.

Він додав, що на території регіону спостерігається третя хвиля пандемії коронавірусу. Область увійде до "червоної" зони без сегментування і поділу.

За словами голови облдержадміністрації, через зростання кількості госпіталізацій довелось розвантажувати деякі лікарні.

Наприклад, у Новоград-Волинській лікарні, де завантаженість сягнула 97 %, ввели 15 додаткових ліжок та змінили маршрути, забираючи нових хворих в інші місця, зокрема, в Житомир. Відтак нині там завантаженість складає 69,8%”, - сказав очільник області.

Він підсумував, що у лікарнях Новограда-Волинського, Бердичева, Малина, Андрушівки, Житомирської №1, Чуднова, Станишівки і Баранівки завантаженість ліжок перевищує позначку 50%.

Нагадаємо, з 1 березня Чернівецька область посилює карантин і переходить у "червону" зону, на території регіону запровадять максимальні обмеження.