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02 марта 2021, 14:18 17

Сессию Житомирского облсовета перенесли из-за "красной" зоны карантина

02 марта 2021, 14:18 17
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Ее проведут после отмены строгих ограничений
Ее проведут после отмены строгих ограничений
Фото: из открытых источников
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Депутаты областного совета Житомира из-за попадания региона в "красную" зону эпидемиологической опасности отложили проведение сессии, которая должна была состояться 11 марта.

Об этом сообщается на сайте областного совета, передает RegioNews.

Отсрочить проведение третьей сессии областного совета восьмого созыва на период до отмены Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций карантина "красной" зоны в Житомирской области", - говорится в сообщении.

Во время заседания депутаты планировали заслушать отчет главы Житомирской ОГА Виталия Бунечко, рассмотреть вопрос коммунальной собственности и утвердить отчет об исполнении бюджета.

Сессию проведут после отмены карантина в области.

Напомним, 1 марта председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко сообщил, что область войдет в "красную" зону карантина с ограничениями, которые действовали во время зимнего локдауна.

карантин облсовет Житомир сессия красная зона

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