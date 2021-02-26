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26 лютого 2021, 20:39 5

Засідання фракції "Слуги народу": нардеп повідомила, що розглянуть

26 лютого 2021, 20:39 5
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Окрім іншого, обговорять законопроєкт, що стосується судової реформи — про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
Окрім іншого, обговорять законопроєкт, що стосується судової реформи — про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
Фото з відкритих джерел
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На засіданні фракції "Слуга народу" в понеділок розглядатимуться, зокрема, законопроекти про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, про оподаткування доходів з організації та проведення азартних ігор та лотерей та про Службу військового капеланства.

Про це розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу” Євгенія Кравчук в коментарі УНН, передає RegioNews.

У нас традиційний розгляд законопроектів, які виносяться на пленарний тиждень, ті, які можуть викликати дискусії чи потребують додаткового обговорення, зокрема частина, яка стосується оборонного комітету, це законопроєкт про військових капеланів, а також законопроєкт Президента про призов (№ 3553 про реформування військкоматів і удосконалення порядку військового обліку призовників — ред.), — розповіла Кравчук.

За її словами, окрім цього, на фракції розглянуть пакет законопроектів, які стосуються оподаткування доходів з організації та проведення азартних ігор та лотерей.

Також Кравчук повідомила, що розглянуть законопроєкт, який стосується судової реформи — про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Окрім того, вона повідомила, що розглянуть законопроєкт № 4351, який виправить існуючі технічні помилки в законі про гральний бізнес і дозволить утворити Комісію з регулювання азартних ігор, запустити процес видачі ліцензій.

Як повідомлялося, на 8 березня "слуги народу" їдуть до Туреччини: чим там займуться. Нардепи запланували зустрічі з турецькими парламентаріями.

Слуга народа фракція засідання законопроєкт євгенія кравчук

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