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26 лютого 2021, 17:47 526

У Запоріжжі чиновники міськради розікрали 1,6 млн на ремонті парків та скверів, - СБУ

26 лютого 2021, 17:47 526
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Учасники корупційної схеми значно завищили вартість придбаних матеріалів
Учасники корупційної схеми значно завищили вартість придбаних матеріалів
Фото: СБУ
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Працівники Служби безпеки України викрили чиновників одного із департаментів Запорізької міської ради на розкраданні коштів із державного бюджету.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Чиновники у 2019-2020 роках уклали декілька договорів з представниками афілійованих фірм із Запорізької та Дніпропетровської областей. Відповідно до угод на загальну суму понад 6 млн грн підрядники мали провести роботи із благоустрою міських вулиць, скверів та паркових зон”, - йдеться в повідомленні.

В СБУ розповідають, що учасники корупційної схеми значно завищили вартість придбаних матеріалів і привласнили майже 30% бюджетних коштів.

Під час обшуків в офісних приміщеннях та помешканнях ділків правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, бухгалтерську документацію та інші матеріали, що підтверджують протиправну діяльність.

Була відкрита справа за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Тривають слідчі дії для встановлення всіх фактів правопорушення та осіб, причетних до незаконних схем.

Нагадаємо, СБУ підозрює в мільйонних розтратах керівництво "Житомиртеплокомуненерго".

СБУ чиновники кримінальна справа корупція горсовет Запоріжжя

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