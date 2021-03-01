Більше 20 парламентарів пропустили 90% голосувань Ради в лютому, - КВУ

Найбільше — представники ОПЗЖ

Найбільше — представники ОПЗЖ

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У лютому 2021 року 23 народні депутати пропустили 90% голосувань у Верховній Раді — серед них сім парламентарів не проголосували жодного разу.

Про це повідомляє Комітет виборців України, передає RegioNews.

КВУ проаналізував показники участі депутатів у голосуваннях Ради в лютому. Всього за місяць відбулося 352 голосування, під час яких парламентарі ухвалили 96 законодавчих актів.

Так, жодного разу не проголосували депутати від фракції "Опозиційна платформа — За життя" Тарас Козак та Вадим Столар, "Слуга народу" Олександр Скічко (який ще від 29 січня Указом Президента призначений головою Черкаської ОДА, тож у лютому вже не виконував депутатських обов'язків - ред.), Наталія Піпа з "Голосу", Ігор Колихаєв (15 листопада 2020 року був обраний міським головою Херсона у другому турі місцевих виборів - ред.) та Степан Івахів із групи "За майбутнє" та позафракційний Олесь Довгий.

Йдеться як про депутатів, які загалом були відсутні на засіданнях Ради в лютому, так і про тих депутатів, які були присутні в Раді, однак участі в голосуваннях не брали (не натискали "за", "проти" чи "утримався").

Низькі відсотки голосування й у депутатів від ОПЗЖ Сергія Льовочкіна, Рената Кузьміна, Федора Христенка та Юрія Солода. У цей список потрапила і депутатка від "Слуги Народу" Галина Третьякова.

Загалом найнижчі показники голосувань за місяць у депутатів ОПЗЖ, які в середньому взяли участь у 47% голосувань Ради за місяць. Депутати групи "За майбутнє" взяли участь у 60% голосувань, "Батьківщини" — 70%, "Голосу" — 76%, "Довіри" — 78%. Найактивніше голосували депутати "Слуги Народу" — 88% та "Європейської Солідарності" — 81%? - йдеться в повідомленні.

Лише 17 із 422 народних депутатів взяли участь у 100% голосувань ВР. Це Сергій Штепа, Юрій Здебський, Микола Павлюк, Михайло Лаба, Василь Захарченко, Віктор Гевко, Максим Дирдін, Дмитро Любота, Володимир Воронов, Олександр Бакумов, Сергій Вельможний, Андрій Задорожний, Олег Кузнєцов, Мар’яна Безугла, Андрій Клочко, Микола Стефанчук та Владлен Неклюдов.

Як повідомлялося, 29 січня Олександра Скічка призначено головою Черкаської облдержадміністрації. Відповідний указ підписав президент Зеленський.

Раніше повідомлялося про махінації в партіях: КВУ просить НАЗК перевірити фінзвіти "Слуги народу" та ОПЗЖ. У ході аналізу фінансових звітів комітет виявив тіньовий характер фінансування партій.