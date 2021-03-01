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01 березня 2021, 14:36 30

Зеленський ввів в дію санкції проти Захарченка та ще дев'яти зрадників України

01 березня 2021, 14:36 30
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Вони були запроваджені 26 лютого рішенням РНБО
Вони були запроваджені 26 лютого рішенням РНБО
Фото: Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження безстрокових санкцій проти колишніх чиновників та військовослужбовців, які зрадили Україну.

Відповідний указ №81/2021 оприлюднений на сайті глави держави, передає RegioNews.

Підтримати внесені СБУ пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в указі Зеленського.

Згідно із текстом указу, під санкції потрапили колишній глава СБУ Олександр Якименко, ексміністр МВС Віталій Захарченко та колишній командувач Військово-морськими силами ЗСУ Денис Березовський.

Також санкції накладені на колишніх генерал-майорів України Станіслава Шапортова, Сергія Нянчура, Юрія Катовського, Володимира Товского і Валентина Ханжа.

Крім того, до списку потрапив колишній віце-адмірал Сергій Єлісєєв і колишній контр-адмірал Дмитро Шакур.

Вони були позбавлені всіх держаних нагород та звань. Контроль за виконанням рішення РНБО покладений на секретаря РНБО Олексія Данілова. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 26 лютого РНБО ввела санкції проти екс-глави СБУ Якименка та ще дев'яти військових, вони позбавляються всіх державних нагород і звань в Україні.

санкції РНБО Володимир Зеленський президент указ

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