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01 березня 2021, 13:39 11

Без свят та вихідних днів: Зеленський просить пришвидшити вакцинацію

01 березня 2021, 13:39 11
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Вакцинація має проходити планово, щоб у святкові та вихідні дні не зменшувати кількість щеплених
Вакцинація має проходити планово, щоб у святкові та вихідні дні не зменшувати кількість щеплених
Фото: з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський заявив, що свята не мають вплинути на процес щеплення проти COVID-19. Тому він вимагає від МОЗ чіткого плану вакцинації та продовження перемовин з виробниками щодо пришвидшення постачання вакцин.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками селекторної наради з членами уряду, передає RegioNews.

На нараді Зеленський вимагав чіткого плану вакцинації та продовження перемовин з виробниками щодо пришвидшення постачання вакцин. Він також порушив питання стосовно того, що свята не мають вплинути на процес щеплення проти COVID-19.

Наші військові мають отримати щеплення серед перших, і в зоні проведення ООС вихідних немає, тому що не буває вихідних на війні. Отже, вакцинація має проходити планово, так, щоб військові були серед перших, і щоб у святкові та вихідні дні не зменшувати кількість вакцинованих", – сказав він.

Нагадаємо, у Верховній Раді України заявляють про необхідність заслухати міністра охорони здоров'я Максима Степанова щодо вакцинації в Україні.

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