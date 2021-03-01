Без свят та вихідних днів: Зеленський просить пришвидшити вакцинацію

Вакцинація має проходити планово, щоб у святкові та вихідні дні не зменшувати кількість щеплених

Вакцинація має проходити планово, щоб у святкові та вихідні дні не зменшувати кількість щеплених

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Президент Володимир Зеленський заявив, що свята не мають вплинути на процес щеплення проти COVID-19. Тому він вимагає від МОЗ чіткого плану вакцинації та продовження перемовин з виробниками щодо пришвидшення постачання вакцин.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками селекторної наради з членами уряду, передає RegioNews.

На нараді Зеленський вимагав чіткого плану вакцинації та продовження перемовин з виробниками щодо пришвидшення постачання вакцин. Він також порушив питання стосовно того, що свята не мають вплинути на процес щеплення проти COVID-19.

Наші військові мають отримати щеплення серед перших, і в зоні проведення ООС вихідних немає, тому що не буває вихідних на війні. Отже, вакцинація має проходити планово, так, щоб військові були серед перших, і щоб у святкові та вихідні дні не зменшувати кількість вакцинованих", – сказав він.

Нагадаємо, у Верховній Раді України заявляють про необхідність заслухати міністра охорони здоров'я Максима Степанова щодо вакцинації в Україні.