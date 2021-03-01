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01 березня 2021, 10:55 66

Президент анонсував появу "суду в смартфоні": для чого це потрібно

01 березня 2021, 10:55 66
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Зеленський зазначив, що це буде аналогія "держави в смартфоні"
Зеленський зазначив, що це буде аналогія "держави в смартфоні"
Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що для влади є викликом усунення зловживань та забезпечення прозорості суддів. Дієвим кроком може стати IT-рішення.

Про це президент заявив в ході всеукраїнського форуму "Україна 30", пише RegioNews.

Зеленський зазначив, що буде аналогія "держави в смартфоні".

"Ми прагнемо і обов'язково створимо "суд в смартфоні". Більшість бюрократичних процедур перейдуть в онлайн, що прискорить судовий процес, що мінімізує корупцію та можливості для зловживання", - зазначив він.

За його словами, важлива участь українців в здійсненні правосуддя. Зокрема, мова йде про суд присяжних.

Нагадаємо, раніше президент звільнив 34 і призначив 14 голів районних держадміністрацій.

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