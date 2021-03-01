Президент анонсував появу "суду в смартфоні": для чого це потрібно

Зеленський зазначив, що це буде аналогія "держави в смартфоні"

Зеленський зазначив, що це буде аналогія "держави в смартфоні"

Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для влади є викликом усунення зловживань та забезпечення прозорості суддів. Дієвим кроком може стати IT-рішення.

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