Президент анонсував появу "суду в смартфоні": для чого це потрібно
Зеленський зазначив, що це буде аналогія "держави в смартфоні"
Зеленський зазначив, що це буде аналогія "держави в смартфоні"
Президент України Володимир Зеленський заявив, що для влади є викликом усунення зловживань та забезпечення прозорості суддів. Дієвим кроком може стати IT-рішення.
Про це президент заявив в ході всеукраїнського форуму "Україна 30", пише RegioNews.
Зеленський зазначив, що буде аналогія "держави в смартфоні".
"Ми прагнемо і обов'язково створимо "суд в смартфоні". Більшість бюрократичних процедур перейдуть в онлайн, що прискорить судовий процес, що мінімізує корупцію та можливості для зловживання", - зазначив він.
За його словами, важлива участь українців в здійсненні правосуддя. Зокрема, мова йде про суд присяжних.
Нагадаємо, раніше президент звільнив 34 і призначив 14 голів районних держадміністрацій.
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