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01 березня 2021, 10:46 2430

Нардеп Олександр Дубінський потрапив у ДТП на Львівщині - ЗМІ

01 березня 2021, 10:46 2430
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Він не справився з керуванням та виїхав на зустрічну смугу
Він не справився з керуванням та виїхав на зустрічну смугу
Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 1 березня народний депутат Олександр Дубінський потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомляє видання "Слово і діло” із посиланням на джерела в правоохоронних органах, передає RegioNews.

За інформацією журналістів, ДТП сталося сьогодні вранці о 6.20 на автодорозі поблизу міста Стрий Стрийського району Львівської області.

Народний депутат Олександр Дубінський, перебуваючи за кермом авто марки "Toyota”, не справився з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, в результаті чого його автомобіль зіткнувся з іншим авто.

Водій та пасажир автомобіля джип отримали тілесні ушкодження, потерпілих доставлено до лікарні. Їх діагноз встановлюється”, - пише видання.

Сам нардеп поки що не прокоментував цю інформацію.

Нагадаємо, нардепа Олександра Дубінського виключили з фракції "Слуга народу". Питання виключення Дубінського з фракції обговорювали на засіданні "Слуги народу".

Пізніше Дубінський прокоментував виключення з фракції. Нардеп вважає, що голосування проводилося з порушенням процедур та демократичних норм.

ДТП депутат ЗМІ Олександр Дубінський аварія Львівська область

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