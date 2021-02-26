Депутати з "Успішного Києва" проведуть аудит комунальних підприємств та наводитимуть порядок з МАФами

На думку депутатів, кількість комунальних підприємств у Києві – величезна, а ефективність їхньої роботи – вкрай низька

На думку депутатів, кількість комунальних підприємств у Києві – величезна, а ефективність їхньої роботи – вкрай низька

Такі рішення були ухвалені на першому засіданні міжфракційного депутатського об'єднання, повідомляє прес-служба голови об’єднання, депутата Владислава Трубіцина.

На думку депутатів, кількість комунальних підприємств у Києві – величезна, а ефективність їхньої роботи – вкрай низька. З 1900 комунальних підприємств прибутковими є менш як 5%. Серед них є такі, що існують лише "на папері", водночас на їхнє утримання витрачаються кошти з міського бюджету.

"Це просто абсурд, місто не має потреби у такій їхній кількості. Ми маємо провести аудит підприємств, щоб виокремити з них стратегічні, необхідні для міста, прибуткові, і ті, які "тягнуть Київ на дно", – заявив голова об’єднання Владислав Трубіцин.

Депутати окреслили напрямки, які будуть у фокусі їхньої уваги. Так, заступниця голови комісії з питань цифрової трансформації Київради Ксенія Семенова повідомила, що працюватиме над аудитом комунальних підприємств у сфері інформаційних технологій, зокрема, КП "ГІОЦ", ситуація з яким є особливо кричущою.

Також резонансною, на думку депутатів з "Успішного Києва", є проблема засилля тимчасових торговельних споруд в місті.

Трубіцин повідомив, що разом з іншими депутатами та міським головою розробляє нове положення про міський благоустрій.

"Нове положення докорінним чином змінить формат та кількість тимчасових споруд, котрі зараз утворюють цілі агломерації навколо станцій метро та розв’язок. Сьогодні важко знайти місто, де є така кількість кіосків, як в Києві. Люди називають це "шанхаєм", однак у Шанхаї і близько немає стільки кіосків та стихійної торгівлі, як у Києві. Це – скоріше Мумбаї" – заявив голова об’єднання.

Депутат Михайло Присяжнюк додав, що сьогодні в місті є 11 млн квадратних метрів вільних приміщень комунальної власності. З них 1,5 мільйони – є ліквідними для торгівлі та готові в будь-який час приймати малий бізнес.

Нагадаємо, що міжфракційне об‘єднання "Успішний Київ" було створено на пленарному засіданні Київської міської ради 11 лютого. До його складу увійшли 30 депутатів. Очолив об’єднання депутат від фракції "Слуга народу" Владислав Трубіцин, секретарем було обрано Михайла Присяжнюка ("Слуга народу"), заступниками голови – Аллу Шлапак ("Батьківщина"), Михайла Терентьєва ("УДАР") та Сергія Мамояна ("ОПЗЖ").