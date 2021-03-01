Нардеп Александр Дубинский попал в ДТП на Львовщине - СМИ

Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу

Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу

Фото: из открытых источников

Сегодня, 1 марта народный депутат Александр Дубинский попал в дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает издание "Слово и дело" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает RegioNews.

По информации журналистов, ДТП произошло сегодня утром в 6.20 на автодороге вблизи города Стрый Стрыйского района Львовской области.

Народный депутат Александр Дубинский, находясь за рулем авто марки "Toyota", не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего его автомобиль столкнулся с другим авто.

Водитель и пассажир автомобиля джип получили телесные повреждения, пострадавшие доставлены в больницу. Их диагноз устанавливается", - пишет издание.

Сам нардеп пока не прокомментировал эту информацию.

Напомним, нардепа Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа". Вопрос исключения Дубинского из фракции обсуждали на заседании "Слуги народа".

Позже Дубинский прокомментировал исключение из фракции. Нардеп считает, что голосование проводилось с нарушением процедур и демократических норм.