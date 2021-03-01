08:59  01 марта
В Украине после выходных резко упал суточный показатель COVID-19: что известно
10:46  01 марта
Нардеп Александр Дубинский попал в ДТП на Львовщине - СМИ
08:22  01 марта
На Донбассе из-за обстрелов боевиков погиб украинский военный
UA | RU
UA | RU
01 марта 2021, 10:46 2429

Нардеп Александр Дубинский попал в ДТП на Львовщине - СМИ

01 марта 2021, 10:46 2429
Читайте також українською мовою
Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу
Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 1 марта народный депутат Александр Дубинский попал в дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает издание "Слово и дело" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает RegioNews.

По информации журналистов, ДТП произошло сегодня утром в 6.20 на автодороге вблизи города Стрый Стрыйского района Львовской области.

Народный депутат Александр Дубинский, находясь за рулем авто марки "Toyota", не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего его автомобиль столкнулся с другим авто.

Водитель и пассажир автомобиля джип получили телесные повреждения, пострадавшие доставлены в больницу. Их диагноз устанавливается", - пишет издание.

Сам нардеп пока не прокомментировал эту информацию.

Напомним, нардепа Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа". Вопрос исключения Дубинского из фракции обсуждали на заседании "Слуги народа".

Позже Дубинский прокомментировал исключение из фракции. Нардеп считает, что голосование проводилось с нарушением процедур и демократических норм.

ДТП депутат СМИ Александр Дубинский авария Львовская область

В Ивано-Франковской области авто врезалось в дерево и съехало в кювет: пострадали 5 человек
01 марта 2021, 10:39
В Запорожье столкнулись две легковушки: есть погибшие и травмированные
28 февраля 2021, 13:25
Депутаты из "Успішного Києва" проведут аудит коммунальных предприятий и будут наводить порядок с МАФами
26 февраля 2021, 18:14
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Протестант среди православных: как новый мэр Ровно Третяк пытался договориться со всеми и боролся со снегом
Буряк снова в "теплой ванне": как мэр Запорожья обыграл ОПЗЖ
Все публикации »
Виталий Бала
Владимир Горбач
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram