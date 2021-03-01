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01 березня 2021, 10:39 509

В Івано-Франківській області авто врізалося в дерево і з'їхало у кювет: постраждали 5 осіб

01 березня 2021, 10:39 509
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Це сталося близько другої ночі в Калуші
Це сталося близько другої ночі в Калуші
Фото з відкритих джерел
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У неділю, 28 лютого, в Івано-Франківській області легковий автомобіль з пасажирами з'їхав в кювет. У результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) постраждали 5 людей.

Про це повідомляє прес-служба Івано-Франківської обласної держадміністрації, RegioNews.

Як повідомляється, аварія сталась близько другої ночі в Калуші, по вулиці Львівській в напрямку Івано-Франківська. Тоді 21-річний водій автомобіля марки Toyota Avensis не впорався з керуванням і допустив зіткнення з деревом та з’їхав в кювет.

В результаті ДТП водій та четверо його пасажирів, віком від 18 до 16 років отримали тілесні ушкодження.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині авто в’їхало в будівлю, постраждали діти.

ДТП Україна аварія аварія Івано-Франківськ

 
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