В Івано-Франківській області авто врізалося в дерево і з'їхало у кювет: постраждали 5 осіб
Це сталося близько другої ночі в Калуші
Це сталося близько другої ночі в Калуші
У неділю, 28 лютого, в Івано-Франківській області легковий автомобіль з пасажирами з'їхав в кювет. У результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) постраждали 5 людей.
Про це повідомляє прес-служба Івано-Франківської обласної держадміністрації, RegioNews.
Як повідомляється, аварія сталась близько другої ночі в Калуші, по вулиці Львівській в напрямку Івано-Франківська. Тоді 21-річний водій автомобіля марки Toyota Avensis не впорався з керуванням і допустив зіткнення з деревом та з’їхав в кювет.
В результаті ДТП водій та четверо його пасажирів, віком від 18 до 16 років отримали тілесні ушкодження.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині авто в’їхало в будівлю, постраждали діти.
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