В Івано-Франківській області авто врізалося в дерево і з'їхало у кювет: постраждали 5 осіб

Це сталося близько другої ночі в Калуші

Це сталося близько другої ночі в Калуші

Фото з відкритих джерел

У неділю, 28 лютого, в Івано-Франківській області легковий автомобіль з пасажирами з'їхав в кювет. У результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) постраждали 5 людей.

Про це повідомляє прес-служба Івано-Франківської обласної держадміністрації, RegioNews.

Як повідомляється, аварія сталась близько другої ночі в Калуші, по вулиці Львівській в напрямку Івано-Франківська. Тоді 21-річний водій автомобіля марки Toyota Avensis не впорався з керуванням і допустив зіткнення з деревом та з’їхав в кювет.

В результаті ДТП водій та четверо його пасажирів, віком від 18 до 16 років отримали тілесні ушкодження.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині авто в’їхало в будівлю, постраждали діти.