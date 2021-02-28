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28 лютого 2021, 13:25 107

На Запоріжжі зіткнулися два легковика: є загиблі і травмовані

28 лютого 2021, 13:25 107
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При лобовому зіткненні двох автівок загинуло двоє людей
При лобовому зіткненні двох автівок загинуло двоє людей
Фото: ГУ Нацполіції Запорізької області
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У Мелітопольському районі Запорізької області внаслідок лобового зіткнення двох легкових автомобілів, дві особи загинули, ще дві отримали тілесні ушкодження.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції Тернопільської області, пише RegioNews.

27 лютого близько 20 години на автошляху "Харків-Сімферополь" у Мелітопольському районі водій автомобіля "Audi А6", рухаючись із Мелітополя в напрямку смт Якимівка, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автомобілем "Toyota Tundra".

Внаслідок ДТП, водій та пасажир автомобіля "Audi А6", чоловіки 1973 і 1974 років народження, мешканці смт Якимівка, загинули на місці події. Водій та пасажир іншого автомобіля, мешканці Мелітополя 1968 і 1966 років народження, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та медиками "швидкої" були доставлені до місцевої лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо, 26 лютого у Петриківському районі Дніпропетровської області внаслідок зіткнення автомобіля з будівлею постраждали 5 людей, з яких 2 дітей.

Запоріжжя аварія ДТП жертва поліція

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