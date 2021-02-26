Президент звільнив 34 і призначив 14 голів районних держадміністрацій
Президент України Володимир Зеленський своїми розпорядженнями звільнив 34 і призначив 14 голів районних державних адміністрацій.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента.
Президент призначив своїм розпорядженням 14 голів РДА у восьми областях України.
Зокрема, призначені голови РДА у Чернівецькій (троє), Одеській (1), Миколаївській (2), Львівській (1) , Запорізькій (1), Донецькій (2), Дніпропетровській (3), Волинській (1) областях.
Головами РДА стали:
Д.Козарійчук - головою Чернівецької РДА Чернівецької області
О.Мельничук - головою Дністровської РДА Чернівецької області
М.Чорней - головою Вижницької РДА Чернівецької області
Ю.Крук - головою Одеської РДА Одеської області
С.Саковський - головою Первомайської РДА Миколаївської області
С.Шурабура - головою Вознесенської РДА Миколаївської області
Х.Замула - головою Львівської РДА Львівської області
А.Крупський - головою Пологівської РДА Запорізької області
А.Немченко - головою Волноваської РДА Донецької області
О.Рослов - головою Бахмутської РДА Донецької області
М.Вишневський - головою Новомосковської РДА Дніпропетровської області
Є.Євтушенко - головою Нікопольської РДА Дніпропетровської області
Є.Ситниченко - головою Криворізької РДА Дніпропетровської області
В.Кец - головою Луцької РДА Волинської області.
Іншими розпорядженнями президента 34 голови РДА звільнені з займаних посад.
Як повідомлялося раніше, 17 лютого Зеленський призначив голів РДА у Рівненській, Донецькій та Одеській областях. Також глава держави підписав низку розпоряджень про звільнення голів райдержадміністрацій.