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26 лютого 2021, 21:07 4

Президент звільнив 34 і призначив 14 голів районних держадміністрацій

26 лютого 2021, 21:07 4
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Призначені голови РДА в Чернівецькій, Одеській, Миколаївській, Львівській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Волинській областях
Призначені голови РДА в Чернівецькій, Одеській, Миколаївській, Львівській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Волинській областях
Фото з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський своїми розпорядженнями звільнив 34 і призначив 14 голів районних державних адміністрацій.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента.

Президент призначив своїм розпорядженням 14 голів РДА у восьми областях України.

Зокрема, призначені голови РДА у Чернівецькій (троє), Одеській (1), Миколаївській (2), Львівській (1) , Запорізькій (1), Донецькій (2), Дніпропетровській (3), Волинській (1) областях.

Головами РДА стали:

Д.Козарійчук - головою Чернівецької РДА Чернівецької області

О.Мельничук - головою Дністровської РДА Чернівецької області

М.Чорней - головою Вижницької РДА Чернівецької області

Ю.Крук - головою Одеської РДА Одеської області

С.Саковський - головою Первомайської РДА Миколаївської області

С.Шурабура - головою Вознесенської РДА Миколаївської області

Х.Замула - головою Львівської РДА Львівської області

А.Крупський - головою Пологівської РДА Запорізької області

А.Немченко - головою Волноваської РДА Донецької області

О.Рослов - головою Бахмутської РДА Донецької області

М.Вишневський - головою Новомосковської РДА Дніпропетровської області

Є.Євтушенко - головою Нікопольської РДА Дніпропетровської області

Є.Ситниченко - головою Криворізької РДА Дніпропетровської області

В.Кец - головою Луцької РДА Волинської області.

Іншими розпорядженнями президента 34 голови РДА звільнені з займаних посад.

Як повідомлялося раніше, 17 лютого Зеленський призначив голів РДА у Рівненській, Донецькій та Одеській областях. Також глава держави підписав низку розпоряджень про звільнення голів райдержадміністрацій.

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