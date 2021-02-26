Президент звільнив 34 і призначив 14 голів районних держадміністрацій

23 лютого 2021

"Готові звільнятися": що не так з індійською вакциною і що думають про неї медики

В Україну нарешті прибула перша партія вакцини від коронавірусу. Та ще задовго до свого прибуття на територію нашої держави індійський препарат CoviShield, за яким особисто літав міністр Максим Степан...