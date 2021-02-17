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17 лютого 2021, 14:42 100

Зеленський призначив голів РДА у Рівненській, Донецькій та Одеській областях

17 лютого 2021, 14:42 100
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Також глава держави підписав низку розпоряджень про звільнення голів райдержадміністрацій
Також глава держави підписав низку розпоряджень про звільнення голів райдержадміністрацій
Фото: із відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про призначення голів Маріупольської, Покровської, Роздільнянської та Вараської районних державних адміністрацій.

Відповідні розпорядження від 16 лютого оприлюднені на сайті глави держави, передає RegioNews.

Так, головою Маріупольської РДА Донецької області президент призначив Наталію Букрєєву. З грудня 2019 року вона очолювала Мангушську РДА, до цього працювала радником голови Нікольського району з юридичних питань.

Розпорядженням №69/2021-рп Зеленський призначив Андрія Бондаренка головою Покровської райдержадміністрації Донецької області. Раніше він працював у Головному управлінні Державної фіскальної служби на Донеччині.

Також президент розпорядився призначити Анатолія Рижого головою Вараської районної державної адміністрації Рівненської області. Сергій Приходько буде очолювати Роздільнянську РДА Одеської області.

Крім того, Володимир Зеленський підписав низку розпоряджень про звільнення голів райдержадміністрацій.

Зокрема, на сайті глави держави з’явилося розпорядження №67/2021-рп про звільнення Віталія Бурбики з посади голови Сумської РДА згідно із поданою ним заявою. Сам Бубрика у Facebook заявив, що він жодних заяв про звільнення не подавав. Чиновник обіцяє йти до суду.

Президент також звільнив Вікторію Ємець з посади голови Миргородської РДА Полтавської області.

З посади голови Снятинської РДА Івано-Франківської області звільнено Богдана Свіщовського і Олександра Капітоненка - з посади голови Волноваської райдержадміністрації Донецької області.

Нагадаємо, Кабмін погодив кандидатури заступників голів Одеської, Харківської та Чернігівської ОДА.

Володимир Зеленський РДА президент призначення звільнення чиновники

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