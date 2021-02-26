12:07  26 лютого
На Закарпатті розгорнули ще 200 ліжок, в області рекорд смертності від CОVID-19
11:51  26 лютого
Президент підписав указ про заходи щодо деокупації та реінтеграції Криму
08:31  26 лютого
На Донбасі зафіксували 10 порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
26 лютого 2021, 12:52 100

Президент збільшив чисельність апарату РНБО

26 лютого 2021, 12:52 100
Читайте также на русском языке
Тепер в апараті РНБО будуть працювати майже на 50 осіб більше
Тепер в апараті РНБО будуть працювати майже на 50 осіб більше
Офіс президента
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський збільшив чисельність апарату Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Тепер в апараті РНБО будуть працювати майже на 50 осіб більше.

Відповідний указ опубліковано сайті президента, пише RegioNews.

Згідно з указом, гранична чисельність працівників апарату РНБО збільшується до 237 штатних одиниць (раніше було 190). Також секретарю Ради національної безпеки і оборони доручено забезпечити приведення штатного розпису у відповідність з указом.

Зокрема, у новому штатному розписі є позиція головного державного аудитора, а також вказані служби з питань запобігання корупції та з питань інформаційних технологій.

Раніше повідомлялося, що Зеленський скликав нове засідання РНБО.

Україна РНБО РНБО президент указ

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Буряк знову в "теплій ванні": як мер Запоріжжя обіграв ОПЗЖ
Камінь у тихе болото: як у Луцьку "За майбутнє" отримала владу, а потім мало не вляпалася у міжнародний скандал
Всі публікації »
Віталій Бала
Володимир Горбач
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua