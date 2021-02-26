Президент збільшив чисельність апарату РНБО
Тепер в апараті РНБО будуть працювати майже на 50 осіб більше
Тепер в апараті РНБО будуть працювати майже на 50 осіб більше
Президент України Володимир Зеленський збільшив чисельність апарату Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Тепер в апараті РНБО будуть працювати майже на 50 осіб більше.
Відповідний указ опубліковано сайті президента, пише RegioNews.
Згідно з указом, гранична чисельність працівників апарату РНБО збільшується до 237 штатних одиниць (раніше було 190). Також секретарю Ради національної безпеки і оборони доручено забезпечити приведення штатного розпису у відповідність з указом.
Зокрема, у новому штатному розписі є позиція головного державного аудитора, а також вказані служби з питань запобігання корупції та з питань інформаційних технологій.
Раніше повідомлялося, що Зеленський скликав нове засідання РНБО.
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