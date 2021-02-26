Президент уволил 34 и назначил 14 глав районных госадминистраций
Президент Украины Владимир Зеленский своими распоряжениями уволил 34 и назначил 14 председателей районных государственных администраций.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента.
Президент назначил своим распоряжением 14 глав РГА в восьми областях Украины.
В частности, назначены председатели РГА в Черновицкой (трое), Одесской (1), Николаевской (2), Львовской (1) , Запорожской (1), Донецкой (2), Днепропетровской (3), Волынской (1) областях.
Председателями РГА стали:
Д.Козарийчук - главой Черновицкой РГА Черновицкой области
О.Мельничук - главой Днестровской РГА Черновицкой области
М.Чорней - главой Вижницкой РГА Черновицкой области
Ю.Крук - главой Одесской РГА Одесской области
С.Саковский - главой Первомайской РГА Николаевской области
С.Шурабура - главой Вознесенской РГА Николаевской области
Х.Замула - главой Львовской РГА Львовской области
А.Крупский - главой Пологовской РГА Запорожской области
А.Немченко - главой Волновахской РГА Донецкой области
А.Рослов - главой Бахмутской РГА Донецкой области
М.Вишневский - главой Новомосковской РГА Днепропетровской области
Е.Евтушенко - главой Никопольской РГА Днепропетровской области
Е.Ситниченко - главой Криворожской РГА Днепропетровской области
В.Кец - главой Луцкой РГА Волынской области.
Другими распоряжениями президента 34 главы РГА уволены с занимаемых должностей.
Как сообщалось ранее, 17 февраля Зеленский назначил глав РГА в Ровенской, Донецкой и Одесской областях. Также глава государства подписал ряд распоряжений об увольнении глав райгосадминистраций.