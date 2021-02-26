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26 февраля 2021, 21:07 3

Президент уволил 34 и назначил 14 глав районных госадминистраций

26 февраля 2021, 21:07 3
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Назначены главы РГА в Черновицкой, Одесской, Николаевской, Львовской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Волынской областях
Назначены главы РГА в Черновицкой, Одесской, Николаевской, Львовской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Волынской областях
Фото из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский своими распоряжениями уволил 34 и назначил 14 председателей районных государственных администраций.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента.

Президент назначил своим распоряжением 14 глав РГА в восьми областях Украины.

В частности, назначены председатели РГА в Черновицкой (трое), Одесской (1), Николаевской (2), Львовской (1) , Запорожской (1), Донецкой (2), Днепропетровской (3), Волынской (1) областях.

Председателями РГА стали:

Д.Козарийчук - главой Черновицкой РГА Черновицкой области

О.Мельничук - главой Днестровской РГА Черновицкой области

М.Чорней - главой Вижницкой РГА Черновицкой области

Ю.Крук - главой Одесской РГА Одесской области

С.Саковский - главой Первомайской РГА Николаевской области

С.Шурабура - главой Вознесенской РГА Николаевской области

Х.Замула - главой Львовской РГА Львовской области

А.Крупский - главой Пологовской РГА Запорожской области

А.Немченко - главой Волновахской РГА Донецкой области

А.Рослов - главой Бахмутской РГА Донецкой области

М.Вишневский - главой Новомосковской РГА Днепропетровской области

Е.Евтушенко - главой Никопольской РГА Днепропетровской области

Е.Ситниченко - главой Криворожской РГА Днепропетровской области

В.Кец - главой Луцкой РГА Волынской области.

Другими распоряжениями президента 34 главы РГА уволены с занимаемых должностей.

Как сообщалось ранее, 17 февраля Зеленский назначил глав РГА в Ровенской, Донецкой и Одесской областях. Также глава государства подписал ряд распоряжений об увольнении глав райгосадминистраций.

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