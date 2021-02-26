Стерненко не проситиме помилування Президента – адвокат

Він вважає себе невинуватим

Він вважає себе невинуватим

Фото з відкритих джерел

Про це зазначив під час пресконференції у п'ятницю його адвокат Андрій Писаренко, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ,

Адвокат зазначив, що Стерненко є невинуватим, тому оскаржуватиме рішення першої інстанції в апеляційному суді.

З клопотанням про помилування до президента Сергій звертатися не буде. Щодо амністії. По-перше, рішення має набрати законної сили. Ми подаємо апеляцію, ми з нею не згодні. По-друге, наскільки мені відомо, треба, щоб Сергій цього захотів. Ми впевнені, що Сергій не винен, тому просити щось там у президента, я впевнений, що він не буде, - додав захисник.

Також захист Стерненка відмовився від свого попереднього прохання про його переведення з одеського до київського СІЗО.

Ми відмовилися зараз від прохання про переведення, тому що небезпеки не існує. За інформацією від самого Сергія, йому наразі нічого не загрожує, тому будемо дивитися, як далі розвиватимуться події. Якщо буде погіршення, то, можливо, знову проситимемо перевести (до Києва - ред.). Наразі він залишається в Одесі, - сказав адвокат активіста Масі Найєм.

Як повідомлялося, 24 лютого адвокати Стерненка повідомили, що він залишиться в Одеському СІЗО. Його переведуть в окрему камеру.

Нагадаємо, в Одесі суд відправив активіста Стерненко у в'язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.