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26 февраля 2021, 15:44 135

Стерненко не будет просить помилования Президента – адвокат

26 февраля 2021, 15:44 135
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Он считает себя невиновным
Он считает себя невиновным
Фото из открытых источников
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Активист Сергей Стерненко не будет просить Президента Владимира Зеленского о помиловании.

Об этом сказал во время пресс-конференции в пятницу его адвокат Андрей Писаренко, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ,

Адвокат отметил, что Стерненко является невиновным, поэтому обжалует решение первой инстанции в апелляционном суде.

С ходатайством о помиловании к президенту Сергей обращаться не будет. Относительно амнистии. Во-первых, решение должно вступить в законную силу. Мы подаем апелляцию, мы с ней не согласны. Во-вторых, насколько мне известно, надо, чтобы Сергей этого захотел. Мы уверены, что Сергей не виноват, поэтому просить что-то там у президента, я уверен, что он не будет, - добавил защитник.

Также защита Стерненко отказался от своей предыдущей просьбы о его переводе из одесского до киевский СИЗО.

Мы сейчас отказались от просьбы о переводе, потому что опасности не существует. По информации от самого Сергея, ему сейчас ничего не угрожает, поэтому будем смотреть, как дальше будут развиваться события. Если будет ухудшение, то, возможно, снова будем просить перевести (в Киев - ред.). Сейчас он остается в Одессе, - сказал адвокат активиста Маси Найем.

Как сообщалось, 24 февраля адвокаты Стерненко сообщили, что он останется в Одесском СИЗО. Его переведут в отдельную камеру.

Напомним, в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.

Сергей Стерненко адвокат апелляция СИЗО президент

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