Лерос в приміщенні ОП назвав Єрмака "г*ндоном” і послав його нах*й

Він стверджує, що прийшов до приймальні голови Офісу президента, однак той до нього не вийшов

Він стверджує, що прийшов до приймальні голови Офісу президента, однак той до нього не вийшов

Фото: із відкритих джерел

Позафракційний народний депутат Гео Лерос прийшов до приймальні керівника Офісу президента Андрія Єрмака, щоб той пояснив, чому за нардепом здійснює стеження СБУ.

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