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26 лютого 2021, 14:25 204

Лерос в приміщенні ОП назвав Єрмака "г*ндоном” і послав його нах*й

26 лютого 2021, 14:25 204
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Він стверджує, що прийшов до приймальні голови Офісу президента, однак той до нього не вийшов
Він стверджує, що прийшов до приймальні голови Офісу президента, однак той до нього не вийшов
Фото: із відкритих джерел
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Позафракційний народний депутат Гео Лерос прийшов до приймальні керівника Офісу президента Андрія Єрмака, щоб той пояснив, чому за нардепом здійснює стеження СБУ.

Відповідне відео він опублікував у Facebook, передає RegioNews.

Увага! Ненормативна лексика!

Зайшов до Єрмака в гості, а він забзд*в вийти подивитися мені в очі. Яловича голова, обіцяю, ми скоро зустрінемося", - написав він у соцмережі під відео.

Лерос заявив, що глава ОП Андрій Єрмак злякався і не вийшов до нього. Раніше нардеп повідомив, що за ним стежать співробітники Служби безпеки України та опублікував документи співробітника СБУ, який нібито стежив за ним. В СБУ цю інформацію заперечують.

Я перебуваю в приймальні Андрія Борисовича Єрмака - глави Офісу Президента України. Так ось, людина побоялася спуститися зі мною зустрітися, щоб пояснити якого біса за мною стежить СБУ. І, користуючись нагодою, хочу попросити секретаря, до неї, звісно, жодних питань, щоб ви передали Андрію Борисовичу Єрмаку, що він г#ндон. І що він відповідатиме і за спалений мій автомобіль, і за стеження, яке за мною йде, обов'язково це передайте. І від імені всіх патріотів України передайте йому, щоб він йшов нах#й". Дякую", - сказав Лерос.

Нагадаємо, Нагадаємо, 29 березня 2020 року нардеп Гео Лерос оприлюднив відео, на яких брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.

Вночі 28 серпня того ж року народному депутату Гео Леросу, який активно критикує роботу Офісу президента та Андрія Єрмака, спалили автомобіль.

12 вересня ДБР допитало фігурантів "плівок Єрмака” і заявило про проведення експертиз.

Андрій Єрмак Офіс президента заява конфлікт нардеп Гео Лерос

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