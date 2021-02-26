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26 лютого 2021, 12:39

Члени РНБО ще не знають порядку денного засідання, - Разумков

26 лютого 2021, 12:39
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Проведення засідання президент Володимир Зеленський анонсував ввечері 25 лютого
Проведення засідання президент Володимир Зеленський анонсував ввечері 25 лютого
Фото: із відкритих джерел
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Члени РНБО ще не отримали порядку денного сьогоднішнього засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, про це під час робочої поїздки у Вінницю розповів голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає RegioNews.

За його словами, інформація про чергове засідання РНБО з'явилася і була надіслана членам РНБО ввечері 25 лютого.

Порядок денний засідання станом на сьогодні членам РНБО надано не було. Я так розумію, що він буде переданий для ознайомлення безпосередньо на засіданні РНБО", - розповів Разумков.

Він додав, що у зв’язку із робочою поїздкою до Вінницькій області, скоріш за все не зможе брати участь у засіданні.

Нагадаємо, 19 лютого рішенням РНБО введені санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко. Санкції вводяться через розслідування СБУ по фінансуванню тероризму.

Згодом стало відомо, які компанії потрапили в санкційний список РНБО. Санкції наклали на російські фірми і мережу магазинів "Спортмастер".

25 лютого Зеленський скликав нове засідання РНБО, про що саме говоритимуть високопосадовці поки не відомо.

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